बारिश से पहले रावण को पहनाया रेनकोट, आंखें छपकाएगा 51 फीट का पुतला, आगर मालवा में ऐसे मनेगा दशहरा

लोगों की सुगम आवाजाही के लिए कार्यक्रम स्थल के दोनों ओर निर्धारित स्थानों पर पार्किंग बनाई गई है, ताकि कार्यक्रम समाप्त होने पर ट्रैफिक जाम न हो और लोग अलग-अलग रास्तों से आसानी से निकल सकें. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस, डॉक्टरों की टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहेंगी. इसके अलावा पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है. अधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें, कार्यक्रम से निकलते समय संयम और शांति बनाए रखें और यातायात नियमों का पालन करें.