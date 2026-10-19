बारिश से पहले रावण को पहनाया रेनकोट, आंखें छपकाएगा 51 फीट का पुतला, आगर मालवा में ऐसे मनेगा दशहरा

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आगर मालवा में कल हुई तेज बारिश ने रावण दहन कार्यक्रम के आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है. बारिश से बचाने के लिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों पर पारदर्शी बरसाती चढ़ाई गई है. जिला मुख्यालय पर इस बार 51 फीट ऊंचा रावण और 25-25 फीट ऊंचे मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए हैं.
बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी पर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार रावण का पुतला खास आकर्षण का केंद्र रहेगा. रावण एक हाथ से तलवार चलाता नजर आएगा, वहीं उसकी आंखों की पलकें भी झपकेंगी. बारिश की आशंका को देखते हुए पुतलों पर वाटरप्रूफ कोटिंग भी की गई है. रावण दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. नगर पालिका परिषद ने आतिशबाजी की विशेष व्यवस्था की है, वहीं प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, यातायात और पार्किंग के लिए अलग-अलग इंतजाम किए हैं.
करीब 600 बांस का इस्तेमाल किया गया
रावण का पुतला बनाने के लिए आगरा से आए कारीगर कदीर अहमद पिछले 16 वर्षों से लगातार आगर मालवा आ रहे हैं. इस बार भी उन्होंने अपने साथियों के साथ एक महीने की मेहनत से पुतला तैयार किया है. इसके निर्माण में एक क्विंटल से अधिक कागज और करीब 600 बांस का इस्तेमाल किया गया है.
कमल मंडलोई, एसडीएम, आगर मालवा ने बताया कि रावण दहन कार्यक्रम में करीब 25 हजार लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है. इसे देखते हुए सभी विभागों के साथ मिलकर पहले ही निरीक्षण कर लिया गया है. 51 फीट ऊंचे रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी तैयार हैं. सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी.
अधिकारी की आम जनता से अपील
लोगों की सुगम आवाजाही के लिए कार्यक्रम स्थल के दोनों ओर निर्धारित स्थानों पर पार्किंग बनाई गई है, ताकि कार्यक्रम समाप्त होने पर ट्रैफिक जाम न हो और लोग अलग-अलग रास्तों से आसानी से निकल सकें. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस, डॉक्टरों की टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहेंगी. इसके अलावा पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है. अधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें, कार्यक्रम से निकलते समय संयम और शांति बनाए रखें और यातायात नियमों का पालन करें.
पुतलों को बचाने के लिए बरसाती की व्यवस्था
वहीं कारीगर कदीर अहमद ने बताया, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का रहने वाला हूं. हमारे रावण की खासियत यह है कि उसका तलवार वाला हाथ हिलेगा और उसकी पलकें झपकेंगी. रावण की ऊंचाई 51 फीट रहेगी, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले 25-25 फीट के हैं.
कारीगर ने आगे बताया कि पुतलों पर वाटरप्रूफ तरीके से काम किया गया है. बारिश होने पर कागज पर उसका असर कम से कम पड़ेगा. इसके अलावा, पुतलों को बचाने के लिए बरसाती की भी व्यवस्था की गई है. इनके निर्माण में करीब 600 बांस, डेढ़ क्विंटल कागज, लगभग एक क्विंटल मैदा और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. उनकी 15 लोगों की टीम ने दिन-रात मेहनत कर एक महीने में पुतले तैयार किए हैं.
बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक
कदीर अहमद ने कहा कि उन्हें हिंदू त्योहार के लिए रावण का पुतला बनाने में कभी कोई अलगाव महसूस नहीं हुआ. उन्होंने कहा, यह हिंदुस्तान है. यहां सभी लोग भाईचारे से रहते हैं. यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम मुस्लिम होकर हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं. यह बहुत प्यारा देश है. उन्होंने बताया कि पुतले बनाने का हुनर उन्हें अपने पूर्वजों से मिला है. उनके दादा, परदादा और पिता भी यही काम करते थे और उन्हीं से उन्हें यह कला विरासत में मिली है.