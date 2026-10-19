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बारिश से पहले रावण को पहनाया रेनकोट, आंखें छपकाएगा 51 फीट का पुतला, आगर मालवा में ऐसे मनेगा दशहरा

आगर मालवा में बारिश से बचाने के लिए 51 फीट के रावण और मेघनाथ-कुंभकर्ण के पुतलों पर बरसाती चढ़ाई गई है. आगरा के कारीगर कदीर अहमद ने इन्हें खास तकनीक से तैयार किया है. रावण तलवार चलाने के साथ पलकें भी झपकाएगा.

Written ByVimlesh Mishra
Published: Oct 19, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 08:40 PM IST
बारिश से पहले रावण को पहनाया रेनकोट, आंखें छपकाएगा 51 फीट का पुतला, आगर मालवा में ऐसे मनेगा दशहरा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Vimlesh Mishra

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विमलेश मिश्रा, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से रिपोर्टर हैं

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