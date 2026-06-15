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Stray Dog Attack: आगर मालवा जिले में एक आवारा कुत्ते के हमले में एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. कुत्ते ने बच्चे के चेहरे पर हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया. हमले की वजह से उसके नाक और मुंह के आसपास का हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया. घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया. चेहरे पर गरहे घाव होने के कारण बच्चे को 55 टांके लगाने पड़े.
हालांकि यह घटना उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के ग्राम देलवाड़ी की है, लेकिन अस्पताल नजदीक होने के कारण परिजन गंभीर रूप से घायल तीन वर्षीय मासूम बच्चे को उपचार के लिए आगर मालवा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. बताया जा रहा है कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्चे के चेहरे को इस कदर नोचा कि उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया.
बच्चे के चेहरे पर लगे 55 टांके
गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंची तीन वर्षीय मासूम बच्चे को देखते ही डॉक्टरों की टीम तुरंत उपचार में जुट गई. बच्चे के चेहरे पर गहरे घाव थे और लगातार रक्तस्राव हो रहा था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तीन डॉक्टरों ने मिलकर सर्जरी की और करीब 55 टांके लगाए. प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार चेहरे पर गंभीर चोट होने के कारण समय पर उपचार देना सबसे बड़ी चुनौती थी.
डॉग बाइट के 350 से अधिक मामले दर्ज
डॉक्टर जितेंद्र कैथवाल के मुताबिक आगर मालवा जिला अस्पताल के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी 2026 से अब तक डॉग बाइट के 350 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं. यानी औसतन हर दिन दो से तीन लोग कुत्तों के हमले का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर सख्त टिप्पणी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद आवारा कुत्तों पर प्रभावी नियंत्रण नजर नहीं आ रहा. फिलहाल मासूम बच्चे का उपचार इंदौर में जारी है.
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