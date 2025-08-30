हमारे गांव के साथ भेदभाव हो रहा... उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन को लेकर क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं ग्रामीण, आमरण अनशन की दी चेतावनी

Ujjain-Jhalawar Highway: सिंहस्थ को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार तैयारियों को लेकर पूरे जोरों शोरों पर है. इन्हीं तैयारियों में से एक है उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन. राजस्थान को जोड़ने के लिए उज्जैन से झालावाड़ तक फोरलेन सड़क बनाने की तैयारी है हालांकि डोंगरगांव के ग्रामीण इस प्रस्तावित रूट का विरोध कर रहे हैं. ग्रामीण बीते दस दिनों से भूख हड़ताल पर बैठ अपनी मांगे पूरी करने की प्रशासन से अपील कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल सिंहस्थ 2028 के आगमन से कई स्तर पर तैयारियां चालू है. इसमें से एक है

उज्जैन-झालावाड़ सड़क. उज्जैन-झालावाड़ पहले हाईवे हुआ करती थी जिसे अब फोरलेन में तब्दील किया जा रहा है. उज्जैन-झालावाड़ हाईवे को फोरलेन बनाने के लिए कुल 25 हजार करोड़ रूपये का खर्च बैठेगा और इसकी लंबाई 134 किमी है जो उज्जैन को डायरेक्ट राजस्थान से जोड़ेगी. अब इस प्रस्तावित रुट के खिलाफ में आगक मालवा के ग्रमीण अनशन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं.

ग्रामीणों की क्या है मांग

डोंगरगांव के ग्रामीणों की मांग है कि इस रुट पर जितने गांव मौजूद है सभी बाइपास से निकले है लेकिन डोंगरगांव के साथ भेदभाव किया जा रहा है. डोंगरगांव में यही फोरलेन गांव के बीच से निकाली जा रही है. ऐसा करने से 200 से अधिक घर प्रभावित होंगे. ना सिर्फ घर बल्कि हमारी मूलभूत सुविधाएं भी इसी जगह से पूरी होती है, हमारी आजीविका पूरी तरह से ठप हो जाएगी.

NHAI सुनने को तैयार नहीं

भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण ने बताया कि NHAI के अधिकारियों से इस बारे में हमारी बात हुई थी. हमने अपनी परेशानी को उजागर किया लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है. उनका कहना है कि मात्र 29 लोग इस फोरलेन से प्रभावित हुए होंगे हालांकि धरातल पर हकीकत कुछ और है. 200 लोगों से अधिक लोग, पानी की तंकी, स्कूल सब कुछ इस सड़क की वजह से प्रभावित होगा.

अधिकारियों से हमारी अपील है कि वे अगर हमारी परेशानी समझते हैं तो ठीक है नहीं तो हम 48 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठेंगे. इससे भा बात नहीं बनेगी तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे.

रिपोर्ट: कनीराम यादव, आगर मालवा