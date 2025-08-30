हमारे गांव के साथ भेदभाव हो रहा... उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन को लेकर क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं ग्रामीण, आमरण अनशन की दी चेतावनी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2902764
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

हमारे गांव के साथ भेदभाव हो रहा... उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन को लेकर क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं ग्रामीण, आमरण अनशन की दी चेतावनी

MP News: सिंहस्थ 2028 को देखते हुए निर्माण हो रही उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन को लेकर डोंगरगांव के ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है. ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव के साथ भेदभाव किया जा रहा है. बाकी गांव की तरह फोरलेन की सड़क गांव के बाहर से निकाली जाए.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

agar malwa news
agar malwa news

Ujjain-Jhalawar Highway: सिंहस्थ को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार तैयारियों को लेकर पूरे जोरों शोरों पर है. इन्हीं तैयारियों में से एक है उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन. राजस्थान को जोड़ने के लिए उज्जैन से झालावाड़ तक फोरलेन सड़क बनाने की तैयारी है हालांकि डोंगरगांव के ग्रामीण इस प्रस्तावित रूट का विरोध कर रहे हैं. ग्रामीण बीते दस दिनों से भूख हड़ताल पर बैठ अपनी मांगे पूरी करने की प्रशासन से अपील कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला
दरअसल  सिंहस्थ 2028 के आगमन से कई स्तर पर तैयारियां चालू है. इसमें से एक है 
उज्जैन-झालावाड़ सड़क. उज्जैन-झालावाड़ पहले हाईवे हुआ करती थी जिसे अब फोरलेन में तब्दील किया जा रहा है. उज्जैन-झालावाड़ हाईवे को फोरलेन बनाने के लिए कुल 25 हजार करोड़ रूपये का खर्च बैठेगा और इसकी लंबाई 134 किमी है जो उज्जैन को डायरेक्ट राजस्थान से जोड़ेगी. अब इस प्रस्तावित रुट के खिलाफ में आगक मालवा के ग्रमीण अनशन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं.

ग्रामीणों की क्या है मांग
डोंगरगांव के ग्रामीणों की मांग है कि इस रुट पर जितने गांव मौजूद है सभी बाइपास से निकले है लेकिन  डोंगरगांव के साथ भेदभाव किया जा रहा है. डोंगरगांव में यही फोरलेन गांव के बीच से निकाली जा रही है. ऐसा करने से 200 से अधिक घर प्रभावित होंगे. ना सिर्फ घर बल्कि हमारी मूलभूत सुविधाएं भी इसी जगह से पूरी होती है, हमारी आजीविका पूरी तरह से ठप हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

NHAI सुनने को तैयार नहीं 
भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण ने बताया कि NHAI के अधिकारियों से इस बारे में हमारी बात हुई थी. हमने अपनी परेशानी को उजागर किया लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है. उनका कहना है कि मात्र 29 लोग इस फोरलेन से प्रभावित हुए होंगे हालांकि धरातल पर हकीकत कुछ और है. 200 लोगों से अधिक लोग, पानी की तंकी, स्कूल सब कुछ इस सड़क की वजह से प्रभावित होगा. 

अधिकारियों से हमारी अपील है कि वे अगर हमारी परेशानी समझते हैं तो ठीक है नहीं तो हम 48 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठेंगे. इससे भा बात नहीं बनेगी तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. आगर मालवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

रिपोर्ट: कनीराम यादव, आगर मालवा

TAGS

mp news

Trending news

mp news
'ट्रंप हमारे फूफा हैं', इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का अनोखा बयान, बोले-स्वदेशी अपनाओ
mp news
गणेश जी के पंडाल में छलका बच्चों का दर्द, भगवान से मांगा स्कूल, चिट्ठी हुई वायरल
niwari news
केंद्रीय मंत्री और कलेक्टर के सामने शर्मनाक हरकत! लड़के-लड़कियों के बीच कराया खेल
Sakti news
चूहे पी गए मरीजों का डेक्सट्रोज! लाखों रुपये का हुआ नुकसान, जानिए कहां का है मामला
Kanker News
घर पर सजता देवी का दरबार, सोशल मीडिया पर करता लाइव प्रसारण; फिर...
mp news
फ्लाईओवर पर रील, स्टंट और डांस का शौक पड़ा भारी, पुलिस ने काटे 190 लोगों के चालान
chhattisgarh news
फेस्टिव सीजन में रेलवे का बड़ा धमाका! छत्तीसगढ़ से चलेंगी 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें
Mahakal Mandir
महाकाल गर्भगृह में कब से मिलेगी आम लोगों को एंट्री? डेढ़ साल से रोक; HC पहुंचा मामला
chhattisgarh news
गहरी नींद में सो रहा था परिवार, अचानक मौत बनकर दौड़ा ट्रक, छीन ली तीन जिंदगियां
NEET admission fraud
NEET में बड़ा फर्जीवाड़ा! फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर मेडिकल कॉलेज में लिया एडमिशन
;