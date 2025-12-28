नए साल पर मां बगलामुखी मंदिर में VIP दर्शन बंद, सभी भक्त लाइन में लगकर करेंगे दर्शन

Baglamukhi VIP Darshan Closed: विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर से श्रद्धालुओं के लिए अहम जानकारी सामने आई है. नए साल और स्कूलों की छुट्टियों के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने बड़ा फैसला लिया है. समिति ने आगामी 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. इस दौरान मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सामान्य कतार में लगकर ही मां बगलामुखी के दर्शन करने होंगे, ताकि व्यवस्था सुचारु बनी रहे.

वहीं नए साल और छुट्टियों के चलते मां बगलामुखी मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने यह निर्णय लिया है. तहसीलदार एवं पदेन सचिव प्रियंक श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले दिनों में रोजाना करीब 50 हजार से लेकर 1 लाख तक श्रद्धालु मंदिर पहुंच सकते हैं. इतनी बड़ी संख्या को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए सभी भक्तों को कतारबद्ध दर्शन व्यवस्था के तहत ही दर्शन कराए जाएंगे.

अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग

मंदिर प्रबंधन का दावा है कि दर्शन व्यवस्था को इस तरह से तैयार किया गया है, जिससे हर श्रद्धालु को ज्यादा इंतजार न करना पड़े. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, सामान्य कतार में भी भक्तों को 15 से 20 मिनट के भीतर दर्शन कराए जाने की कोशिश की जा रही है. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है. मंदिर परिसर के आसपास अलग-अलग स्थानों पर दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए पार्किंग चिन्हित की गई है.

सभी को बराबरी का अधिकार

गौरतलब है कि वीआईपी दर्शन व्यवस्था के चलते लंबे समय से आम श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. खासतौर पर पर्व और छुट्टियों के दौरान यह समस्या और बढ़ जाती थी. ऐसे में वीआईपी दर्शन बंद करने की मांग लगातार उठ रही थी. मंदिर प्रबंध समिति के इस फैसले को अब श्रद्धालुओं ने राहत भरा कदम बताया है. भक्तों का कहना है कि इससे दर्शन व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी और समान होगी, जिससे सभी को बराबरी का अवसर मिलेगा.

रिपोर्टः कनिराम यादव, आगर मालवा

