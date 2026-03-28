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आगर मालवा में भीषण हादसा: अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, एक की मौत, 15 से अधिक घायल

Agar Malwa News: अगर मालवा जिले के बडागांव के पास एक निजी यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे मौके पर ही एक यात्री की मौत हो गई और 15 से ज़्यादा लोग घायल हो गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 28, 2026, 01:05 PM IST
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आगर मालवा में भीषण हादसा: अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, एक की मौत, 15 से अधिक घायल

Agar Malwa News: शनिवार को मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई. सुसनेर से कुरावर जा रही एक निजी यात्री बस बडागांव के पास अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे पलट गई. यह दुर्घटना इतनी अचानक हुई कि यात्रियों को खुद को संभालने का मौका भी नहीं मिला. इस घटना में एक यात्री की दुखद रूप से मौत हो गई, जबकि बस में सवार 15 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए.

अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस
हादसे की खबर मिलते ही आस-पास के गांव वाले और वहां से गुजर रहे लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े. उन्होंने बस की खिड़कियां तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. सूचना मिलते ही, बड़ागांव पुलिस चौकी के इंचार्ज सरदार सिंह परमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से घायल यात्रियों को तुरंत नलखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार, घायल यात्रियों में से तीन की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. इसलिए, उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: ग्वालियर हादसे पर CM मोहन ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देने का ऐलान

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एक की मौत, 15 से अधिक घायल
रिपोर्ट्स के अनुसार सुसनेर से कुरावर जा रही एक निजी यात्री बस अचानक बेकाबू होकर बडागांव के पास पलट गई. इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 15 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्य शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नलखेड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है. सूचना मिलते ही बडागांव पुलिस चौकी के प्रभारी सरदार सिंह परमार सहित पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. पुलिस फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

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