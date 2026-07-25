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आगर मालवा में BJP में सियासी हलचल, नगर पालिका अध्यक्ष समेत 10 पार्षद और 3 एल्डरमैन के इस्तीफे की खबर

Agar Malwa News: आगर मालवा में भाजपा समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल, 10 पार्षद और 3 एल्डरमैन के सामूहिक इस्तीफे की खबर से सियासी हलचल मच गई है. इस्तीफे के पीछे राजस्व विभाग के कर्मचारियों और पटवारियों पर अभद्र व्यवहार व विकास कार्यों में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं.

Written ByKaniram yadavEdited ByManish kushawah
Published: Jul 25, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:33 PM IST
आगर मालवा में BJP में सियासी हलचल, नगर पालिका अध्यक्ष समेत 10 पार्षद और 3 एल्डरमैन के इस्तीफे की खबर
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kaniram yadav

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कनीराम यादव आगर मालवा से रिपोर्टर हैं.

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