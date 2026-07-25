आगर मालवा में BJP में सियासी हलचल, नगर पालिका अध्यक्ष समेत 10 पार्षद और 3 एल्डरमैन के इस्तीफे की खबर

इस्तीफे में आरोप लगाया

सूत्रों का दावा है कि नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल, 10 पार्षद और 3 एल्डरमैन ने सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा दिया है. इस्तीफे में आरोप लगाया गया है कि राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी और पटवारी लगातार नगर पालिका के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं. साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार और जनप्रतिनिधियों को बार-बार प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. भाजपा जिला महामंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान इस्तीफे और लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है. वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल और अन्य जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. दूसरी ओर, जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने इस्तीफे की खबर को अफवाह बताते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली है.