आगर मालवा में BJP में सियासी हलचल, नगर पालिका अध्यक्ष समेत 10 पार्षद और 3 एल्डरमैन के इस्तीफे की खबर

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Agar Malwa BJP: आगर मालवा नगर पालिका की राजनीति में शनिवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया. भाजपा समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल समेत 10 पार्षद और 3 एल्डरमैन के सामूहिक इस्तीफे की खबर से जिले की सियासत गरमा गई. बताया जा रहा है कि सभी ने अपने इस्तीफे भाजपा जिला महामंत्री के माध्यम से भाजपा जिलाध्यक्ष और जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान को सौंप दिए हैं.
सूत्रों के मुताबिक, इस्तीफों के पीछे राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों और पटवारियों पर नगर पालिका अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार करने, विकास कार्यों में बाधा डालने और जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग दावे सामने आने से स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है.
इस्तीफे में आरोप लगाया
सूत्रों का दावा है कि नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल, 10 पार्षद और 3 एल्डरमैन ने सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा दिया है. इस्तीफे में आरोप लगाया गया है कि राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी और पटवारी लगातार नगर पालिका के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं. साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार और जनप्रतिनिधियों को बार-बार प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप लगाया गया है. भाजपा जिला महामंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान इस्तीफे और लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है. वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल और अन्य जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. दूसरी ओर, जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने इस्तीफे की खबर को अफवाह बताते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली है.
कई सवाल खड़े कर दिए
इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि जनप्रतिनिधियों के लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करेगा. वहीं, यदि इस्तीफे की खबर अफवाह साबित होती है, तो इसकी वास्तविकता सामने आना भी जरूरी होगा. फिलहाल जिले में इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है और सभी की निगाहें भाजपा संगठन तथा प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं.
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