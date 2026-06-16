90 से अधिक पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज

न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्थान के डग थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 131, 201 और 329(4) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. एफआईआर में दो तत्कालीन थाना प्रभारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर धमकाने, अनुचित कार्रवाई करने, पद का दुरुपयोग करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. न्यायालय के आदेश पर आगर मालवा पुलिस की चर्चित एनडीपीएस कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद यह मामला मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में सुर्खियों में आ गया है. अब सभी की नजर जांच और उसके निष्कर्षों पर टिकी हुई है. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आगे और भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है.