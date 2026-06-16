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करोड़ों की ड्रग्स बरामदगी का मामला: MP के 2 TI समेत 90 से अधिक पुलिसकर्मियों पर FIR, NDPS केस में राजस्थान की कोर्ट का आदेश

MP police FIR NDPS case: आगर मालवा की चर्चित NDPS कार्रवाई पर सवाल उठ गए हैं. राजस्थान की चौमहला कोर्ट ने मामले में थाना प्रभारी सहित 90 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. आरोप है कि ड्रग्स बरामदगी की कार्रवाई नियमों के विपरीत और फर्जी तरीके से की गई थी.

Written ByKaniram yadavEdited By:Pooja
Published: Jun 16, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:17 AM IST
करोड़ों की ड्रग्स बरामदगी का मामला: MP के 2 TI समेत 90 से अधिक पुलिसकर्मियों पर FIR, NDPS केस में राजस्थान की कोर्ट का आदेश

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कनीराम यादव आगर मालवा से रिपोर्टर हैं.

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MP के 2 TI समेत 90 से अधिक पुलिसकर्मियों पर FIR, राजस्थान की कोर्ट का आदेश
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