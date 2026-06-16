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MP police FIR NDPS case: आगर मालवा पुलिस के दो तत्कालीन थाना प्रभारियों समेत करीब 90 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जिस एनडीपीएस कार्रवाई को आगर पुलिस ने करोड़ों रुपये की ड्रग्स बरामदगी की बड़ी सफलता बताया था, उसी कार्रवाई पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.राजस्थान के चौमहला स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मामले की जांच रिपोर्ट और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे. न्यायालय के आदेश के बाद झालावाड़ जिले के डग थाने में एफआईआर क्रमांक 154/2026 दर्ज की गई है. मामले में आगर कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी शशि उपाध्याय, तत्कालीन थाना प्रभारी रूप सिंह राजपूत, पुलिसकर्मी राखी गुर्जर सहित छह नामजद और करीब 90 अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है. यह मामला अब मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में चर्चा का केंद्र बन गया है.
पूरा मामला 28 जनवरी 2026 का है, जब आगर मालवा कोतवाली पुलिस ने राजस्थान के झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र स्थित घाटाखेड़ी गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब पांच करोड़ रुपये मूल्य की एमडी ड्रग, ड्रग निर्माण में उपयोग होने वाले केमिकल और मशीनरी बरामद करने का दावा किया था. पुलिस ने इस कार्रवाई में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था. उस समय इस कार्रवाई को प्रदेश की बड़ी एनडीपीएस कार्रवाइयों में शामिल बताया गया था और पुलिस ने इसे बड़ी सफलता के रूप में प्रचारित किया था.
फरियादी का आरोप
लेकिन गिरफ्तार किए गए आरोपियों के परिजन एवं घाटाखेड़ी निवासी 75 वर्षीय हमीद खान ने पुलिस कार्रवाई को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए चौमहला न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया. परिवाद में आरोप लगाया गया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और करीब 100 पुलिसकर्मी गांव पहुंचकर परिजनों को अपने साथ ले गए. शिकायतकर्ता ने पूरी कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी.
राजस्थान की चौमहला कोर्ट आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौमहला न्यायालय ने जांच के निर्देश दिए. न्यायालय के आदेश पर झालावाड़ के उप पुलिस अधीक्षक स्तर से मामले की जांच कराई गई. जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों का परीक्षण किया और प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध होना पाया. इसके बाद न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए.
90 से अधिक पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज
न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्थान के डग थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 131, 201 और 329(4) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. एफआईआर में दो तत्कालीन थाना प्रभारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर धमकाने, अनुचित कार्रवाई करने, पद का दुरुपयोग करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. न्यायालय के आदेश पर आगर मालवा पुलिस की चर्चित एनडीपीएस कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद यह मामला मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में सुर्खियों में आ गया है. अब सभी की नजर जांच और उसके निष्कर्षों पर टिकी हुई है. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आगे और भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
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