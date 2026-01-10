नर्सरी की आड़ में चल रही थी एमडी ड्रग फैक्ट्री, आगर मालवा में केंद्रीय नारकोटिक्स की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

Agar Malwa Drug Bust: मालवा जिले के आमला क्षेत्र में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने नर्सरी की आड़ में चल रही एमडी ड्रग फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है. बता दें कि कार्रवाई के दौरान 31 किलो से अधिक नशीला पदार्थ और करीब 600 किलो कच्चा माल जब्त किया. इस छापेमारी में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.
Agar Malwa News: आगर मालवा जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. एमडी ड्रग बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और कच्चा माल जब्त किया गया है. यह फैक्ट्री जिले के आमला क्षेत्र में एक नर्सरी की आड़ में संचालित की जा रही थी. इस कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की टीम ने आगर मालवा जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर आमला क्षेत्र में स्थित तीर्थ नर्सरी पर बड़ी छापेमारी की. मिली जानकारी के मुताबिक, मौके से करीब 31 किलो से अधिक एमडी ड्रग और लगभग 600 किलो अन्य कच्चा माल जब्त किया गया है. इसके साथ ही ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक उपकरण भी टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं.
मौके से तीन आरोपी गिरफ्तार
उप नारकोटिक्स आयुक्त निखिल गांधी ने बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री लंबे समय से नर्सरी की आड़ में संचालित हो रही थी. कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स विभाग ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है. मामले में पूरे नेटवर्क को लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.
बड़ी मात्रा में ड्रग की बरामदगी
यह पूरी कार्रवाई सुबह करीब 4 बजे शुरू हुई, जो देर शाम तक लगभग 15 घंटे चली. कार्रवाई में 25 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे. जब्त की गई एमडी ड्रग और अन्य सामग्री की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है. इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है.
बड़े खुलासे होने की संभावना
इस बड़ी कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं, कि इतनी बड़ी ड्रग फैक्ट्री लंबे समय तक कैसे संचालित होती रही और पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल सकी. फिलहाल केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई जारी है और आने वाले समय में और गिरफ्तारियां व बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
रिपोर्टः कनिराम यादव, आगर मालवा
