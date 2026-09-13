लाड़ली बहना योजना 40वीं किस्त: आगर मालवा से सीएम ने 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में भेजे ₹1500-1500, ऐसे चेक करें स्टेटस

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Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त आ गई है. सीएम मोहन यादव ने आगर मालवा जिले से एक कार्यक्रम के जरिए महिलाओं के खाते में 1500-1500 रुपए सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर कर दिए हैं. बता दें कि लाड़ली बहनों के बैंक खा में डीबीटी के माध्यम से कुल 1835 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि ट्रांसफर किए हैं. वहीं इस दौरान सीएम ने आगर मालव जिले की जनता को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी है.
अगर आप लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त का पैसा चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मोबाइल या लेपटॉप पर लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं. जहां पर आपको आवेदन एवं भुगतान की स्थिति का विकल्प पर क्लिक करना होगा. उसके बाद आपको अपना लाड़ली बहना योजना का आवेदन नंबर या फिर समग्र आईडी दर्ज करनी होगी. उसके बाद आपके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज कर वेरीफाई करें.
अगर नहीं आए हैं रुपए तो क्या करें?
ओटीपी वेरीफाई होने के बाद लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त की भुगतान की स्थिति दिख जाएगी, कि आपके खाते में 1500 रुपए आए या नहीं. इसके अलावा, आप बैंक की पासबुक को अपडेट करवाकर पता कर सकते हैं. अगर आपके खाते में 1500 रुपए नहीं आए हैं, तो 181 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
जिले को कई विकास कार्यों की सौगात
दरअसल, सीएम मोहन यादव आगर मालवा के दौरे के दौरान उन्होंने लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी करने के अलावा, इलाके के लोगों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है. सीएम ने मौके पर 225.95 करोड़ रुपए की लागत के 33 नए विकास कार्यों का भूमि-पूजन भी किया गया. इसके साथ ही क्षेत्र में 28.14 करोड़ की लागत से बनकर तैयार 17 अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया है.
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