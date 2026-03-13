Advertisement
Agar News: मध्यप्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों को अब 'पात्रता परीक्षा' (TET) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है. इस फैसले को लेकर सुसनेर क्षेत्र के बीजेपी से पूर्व विधायक रहे मुरलीधर पाटीदार ने चिंता जाहिर की है. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर शिक्षकों की चिंता से अवगत कराया है.

 

MP में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर BJP नेता ने जाहिर की चिंता, केंद्रीय मंत्री-CM को लिखा पत्र, शिक्षकों के दर्द से कराया अवगत

Agar News: मध्यप्रदेश में वर्षों से कार्यरत शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर बीजेपी नेता ने चिंता जाहिर की है. सुसनेर क्षेत्र के बीजेपी से पूर्व विधायक रहे मुरलीधर पाटीदार ने इस मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर शिक्षकों की चिंता से अवगत कराया है.

पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार ने अपने पत्र में लिखा है कि मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में लंबे समय से कार्यरत लाखों शिक्षक वर्षों से कम वेतन में भी समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनसे फिर से शिक्षक पात्रता परीक्षा देने की अनिवार्यता उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पूरे शिक्षक समाज में भ्रम और असंतोष की स्थिति बन रही है.  शिक्षक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. पाटीदार ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम और न्यायालय के आदेशों के बीच समन्वय बनाते हुए ऐसा समाधान निकाला जाए, जिससे वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को दोबारा परीक्षा की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े.

शिक्षकों को देनी होगी पात्रता परीक्षा
बता दें कि, मध्यप्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों को अब 'पात्रता परीक्षा' (TET) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश और शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत  शिक्षा विभाग न निर्देश जारी किए हैं कि कानून से पहले भर्ती हुए शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा देनी होगी. परीक्षा में असफल होने पर नौकरी पर संकट आ सकता है. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसका मतलब साफ है कि अब केवल पिछले अनुभव के भरोसे काम नहीं चलेगा. अब से पात्रता परीक्षा के परिणाम ही यह तय करेगी कि आप शिक्षक के रूप में अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं.

