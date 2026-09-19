/आगर मालवा में भीषण हादसा: मां बगलामुखी के दर्शन के लिए जा रहा था परिवार, बरसाती नाले में बही कार, 8 श्रद्धालुओं की मौत

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आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. मां बगलामुखी मंदिर के पास श्रद्धालुओं से भरी एक कार बरसाती नाले में बह गई. हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. मृतकों में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं. बताया जा रहा बै कि श्रद्धालु नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन के लिए आए थे. इसी दौरान उनकी कार मंदिर के समीप बरसाती नाले में बह गई. रात में हुई तेज बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई. कार के नाले में बहने के बाद घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफकी का माहौल है और प्रशासनिक अमला राहत एवं बचाव कार्य में जुट है. मृतकों का पहचान अभी नहीं हो सकी है. प्रशासन और रेस्क्यू टीम की ओर से बचाव कार्य जारी है.
ओडिशा से नलखेड़ा आया था परिवार
लोगों का कहना है कि, भारी बारिश के बाद बरसाती नाले में पानी का बहाव बहुत तेज था. नाला पार करने की कोशिश के दौरान, तेज बहाव की वजह से कार ड्राइवर का गाड़ी पर से नियंत्रण खो गया और गाड़ी बह गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस देर रात मौके पर पहुंची. सुबह स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के जरिए कार को नाले के किनारे खींचा गया, जिसके बाद उसमें सवार लोगों के शव निकाले गए. मिली जानकारी के मुताबिक, परिवार ओडिशा से उज्जैन घूमने आया था.
इसके बाद परिवार मां बगलामुखी मंदिर के दर्शन के लिए नलखेड़ा पहुंचा था. मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. पुलिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से उसके मालिक का पता लगा रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नाले के पास न आएं.
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