Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /आगर मालवा
  • /आगर मालवा में भीषण हादसा: मां बगलामुखी के दर्शन के लिए जा रहा था परिवार, बरसाती नाले में बही कार, 8 श्रद्धालुओं की मौत

आगर मालवा में भीषण हादसा: मां बगलामुखी के दर्शन के लिए जा रहा था परिवार, बरसाती नाले में बही कार, 8 श्रद्धालुओं की मौत

आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. मां बगलामुखी मंदिर के पास श्रद्धालुओं से भरी एक कार बरसाती नाले में बह गई. हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. मृतकों में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं.

Reported ByKaniram yadav
Published: Sep 19, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:38 PM IST
आगर मालवा में भीषण हादसा: मां बगलामुखी के दर्शन के लिए जा रहा था परिवार, बरसाती नाले में बही कार, 8 श्रद्धालुओं की मौत

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आगर मालवा में भीषण हादसा, बरसाती नाले में बही कार, 8 श्रद्धालुओं की मौत
2
3
4
5