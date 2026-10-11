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नवरात्र में मां तुलजा भवानी के दरबार में उमड़ी आस्था, जानिए आगर-मालवा के इस प्राचीन मंदिर की मान्यता

आगर-मालवा के प्राचीन मां तुलजा भवानी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना के साथ पूजा-अर्चना शुरू हुई. जानिए मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, राजा विक्रमादित्य की लोककथाएं और इस धाम का विशेष महत्व क्या है.

Written ByKaniram yadav
Published: Oct 11, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 05:16 PM IST
नवरात्र में मां तुलजा भवानी के दरबार में उमड़ी आस्था, जानिए आगर-मालवा के इस प्राचीन मंदिर की मान्यता
Image Credit: ZEE MEDIA

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कनीराम यादव आगर मालवा से रिपोर्टर हैं.

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