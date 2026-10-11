नवरात्र में मां तुलजा भवानी के दरबार में उमड़ी आस्था, जानिए आगर-मालवा के इस प्राचीन मंदिर की मान्यता

पीढ़ियों से चली आ रही जनश्रुतियां

मंदिर से जुड़ी लोककथाओं में सम्राट विक्रमादित्य का भी विशेष उल्लेख मिलता है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, राजा विक्रमादित्य मां तुलजा भवानी के अनन्य भक्त थे और शेर पर सवार होकर मां के दर्शन करने आया करते थे. मंदिर से जुड़ी एक अन्य प्रचलित जनश्रुति के अनुसार, नवरात्र के दौरान सुबह और शाम की आरती के समय शेर मंदिर पहुंचते थे और आरती में शामिल होते थे. हालांकि, ये कथाएं ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित विवरण नहीं, बल्कि स्थानीय लोकविश्वास और पीढ़ियों से चली आ रही जनश्रुतियां हैं. इन मान्यताओं ने मंदिर की धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक परंपरा को विशिष्ट स्वरूप दिया है.