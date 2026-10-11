नवरात्र में मां तुलजा भवानी के दरबार में उमड़ी आस्था, जानिए आगर-मालवा के इस प्राचीन मंदिर की मान्यता

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आगर-मालवा का प्राचीन मां तुलजा भवानी मंदिर शक्ति उपासना और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम है. पहाड़ियों के बीच प्रकृति की गोद में स्थित इस धाम में नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना के साथ नौ दिवसीय आराधना का शुभारंभ हुआ. नगर पालिका परिषद की ओर से घटस्थापना कर देश और नगर की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई.
प्राचीन धार्मिक मान्यताओं, ऐतिहासिक कथाओं और प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ा मां तुलजा भवानी का यह मंदिर आगर-मालवा की विशिष्ट पहचान है. पहाड़ियों के बीच स्थित इस धाम का शांत और मनोरम वातावरण श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है. चारों ओर फैली हरियाली, मंदिर में गूंजते माता के जयकारे और आरती के स्वर यहां पहुंचने वाले भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति कराते हैं. नवरात्र के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है. भक्त मां के चरणों में शीश नवाकर अपने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली के साथ देश व समाज की उन्नति की प्रार्थना करते हैं.
लोगों के भावनात्मक जुड़ाव
नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल ने बताया कि मंदिर में दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान केवल पूजा-अर्चना का केंद्र नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और मानसिक शांति का प्रतीक भी है. नवरात्र के दिनों में मां के दर्शन और आराधना के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं. प्रकृति की गोद में स्थित यह प्राचीन धाम धार्मिक परंपराओं के साथ लोगों के भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाता है.
मंदिर को विशेष धार्मिक महत्व
मां तुलजा भवानी के इस प्राचीन मंदिर की पहचान यहां की प्राकृतिक सुंदरता के साथ इससे जुड़ी सदियों पुरानी लोकमान्यताओं से भी है. स्थानीय जनश्रुति ने बताया कि मां तुलजा भवानी महाराष्ट्र के तुलजापुर से उज्जैन पहुंचीं. इसके बाद उज्जैन स्थित प्रसिद्ध भर्तृहरि मंदिर से गुफा मार्ग के जरिए आगर आईं और यहां विराजमान हुईं. इसी मान्यता के चलते इस मंदिर को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है. हालांकि, मां के आगमन से जुड़ी यह कथा स्थानीय लोकपरंपरा और जनश्रुति के रूप में प्रचलित है.
अन्य लोगों में भी उत्सुकता बनी
पीढ़ियों से सुनाई जाती रही इन कथाओं ने मां तुलजा भवानी के इस धाम को स्थानीय लोगों की आस्था से गहराई से जोड़ रखा है. मंदिर की धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के बारे में जानने के लिए श्रद्धालुओं के साथ यहां आने वाले अन्य लोगों में भी उत्सुकता बनी रहती है.
पीढ़ियों से चली आ रही जनश्रुतियां
मंदिर से जुड़ी लोककथाओं में सम्राट विक्रमादित्य का भी विशेष उल्लेख मिलता है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, राजा विक्रमादित्य मां तुलजा भवानी के अनन्य भक्त थे और शेर पर सवार होकर मां के दर्शन करने आया करते थे. मंदिर से जुड़ी एक अन्य प्रचलित जनश्रुति के अनुसार, नवरात्र के दौरान सुबह और शाम की आरती के समय शेर मंदिर पहुंचते थे और आरती में शामिल होते थे. हालांकि, ये कथाएं ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित विवरण नहीं, बल्कि स्थानीय लोकविश्वास और पीढ़ियों से चली आ रही जनश्रुतियां हैं. इन मान्यताओं ने मंदिर की धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक परंपरा को विशिष्ट स्वरूप दिया है.
श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र
वहीं श्रद्धालु मनीष सोलंकी ने बताया कि लोककथाओं, धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा मां तुलजा भवानी का यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. नवरात्र के पहले दिन नगर पालिका परिषद की ओर से की गई घटस्थापना के साथ यहां नौ दिवसीय आराधना का क्रम शुरू हो गया है. इन नौ दिनों में पूजा-पाठ, आरती और माता के जयकारों से मंदिर परिसर भक्तिमय रहता है. श्रद्धालु मां के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि की कामना करते हैं.
पहाड़ियों के बीच फैली हरियाली
आगर-मालवा का यह प्राचीन धाम धार्मिक आस्था के साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को भी संजोए हुए है. महाराष्ट्र के तुलजापुर से मां के आगमन की लोकमान्यता हो या सम्राट विक्रमादित्य और शेर से जुड़ी जनश्रुतियां, ये कथाएं इस मंदिर को एक अलग पहचान देती हैं. वहीं, पहाड़ियों के बीच फैली हरियाली और शांत प्राकृतिक वातावरण इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं.
प्रकृति के अनूठे संगम का प्रतीक
नवरात्र के पावन अवसर पर मां के दरबार में पहुंच रहे श्रद्धालु आस्था और विश्वास की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही है. समय और पीढ़ियों के बदलने के बावजूद धार्मिक परंपराओं, लोककथाओं और सांस्कृतिक विरासत से लोगों का जुड़ाव आज भी कायम है. मां तुलजा भवानी का यह धाम इसी आस्था, लोकविश्वास और प्रकृति के अनूठे संगम का प्रतीक है.