Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3120214
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhआगर मालवा

'यादव जी की लव स्टोरी' पर छिड़ा महासंग्राम, ग्वालियर से लेकर आगर मालवा तक यादव समाज ने फिल्म मेकर्स को दी चेतावनी; जानिए पूरा मामला

MP News: यादव जी की लव स्टोरी फिल्म को लेकर पूरे देश में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. ग्वालियर और आगर मालवा से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं जहां यादव सामाज के लोगों ने फिल्म के कंटेंट और टाइटल को लेकर नाराजगी जाहिर की है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 23, 2026, 07:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

gwalior news
gwalior news

protest against film Yadav ji ki love story in mp: मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित का विवाद थोड़ा कम हुआ ही था कि अब एक और फिल्म के लिए बॉयकॉट के नारे लग रहे हैं.  घूसखोर पंडित के खिलाफ ब्राह्मणों का नाम को बदनाम करने का आरोप लगा था वहीं यादव जी की लव स्टोरी में यदुवंशियों की भावनाओं को आहत करने का आरोप है. फिल्म को लेकर देश के कोने-कोने में विवाद छिड़ा है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर और आगर मालवा से भी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की तस्वीर अब वायरल हो रही है. मांग वही है फिल्म को बैन  करना नहीं तो टाइटल चेंज करना.

ग्वालियर में फिल्म को लेकर विवाद
ताजा मामला ग्वालियर से आया है जहां यादव समाज ने फिल्म का विरोध किया है. यादव समाज का कहना है कि फिल्म का टाइटल उसका कंटेंट हमारे समाज की छवि को धूमिल कर रहा है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. समाज के लोगों का कहना है कि आजकल फिल्मों के नाम किसी न किसी समुदाय पर रखा जा रहा है. अब ये जानबुझकर किया जा रहा या कारण कुछ और है, नहीं पता! हम बस इतना चाहते हैं कि समाज धर्म के ऊपर फिल्म का निर्माण नहीं होना चाहिए. 

फिल्म में लव जिहाद का कंटेंट
समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि फिल्म का टाइटल आपत्तिजनक तो है ही, फिल्म का कंटेंट भी निराशाजनक है. फिल्म की कहानी यादव लव स्टोरी में लव जिहाद को दर्शा रही  है जिसे यादव समाज बिल्कुल मंजूर नहीं करेगा. समाज के लोगों ने बताया कि उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर ज्ञापन दिया है.  अगर  प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो पूरा यादव समाज इस फिल्म को रोकने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.यादव समाज अभी कमजोर नहीं है. कार्रवाई नहीं हुई तो 27 तारीख को इस फिल्म को हम लोग नहीं चलने देंगे. सिनेमा हॉल से लेकर हर जगहों पर फिल्म के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आगर मालवा में भी फिल्म पर रोक की मांग
मध्य प्रदेश के आगर मालवा से भी फिल्म को रोकने की मांग की जा रही है. शहर में जगह-जगह पर फिल्म निर्देशक का पुतला दहन कर फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है. यहां भी यादव समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और फिल्म के ट्रेलर, पोस्टर और कंटेंट पर नाराजगी जताई है. यहां समाज के लोगों का कहना कि फिल्म सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रही है. अब देखना होगा कि 'यादव जी की लव स्टोरी' के मेकर्स क्या कदम उठाते हैं. रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. ग्वालियर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

gwalior news

Trending news

chhattisgarh news
रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ के अब इन दो शहरों में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली
dhar news
MP HC में भोजशाला विवाद की ASI रिपोर्ट पेश, 2 सप्ताह में सुझाव देने का निर्देश
bhind news
आजादी के बाद भी ‘नागौर’ पर नहीं हुआ गौर! पक्के रास्ते के लिए तरस रहे लोग
mp electricity news
गर्मियों में AC-कूलर चलाना पड़ेगा महंगा! एमपी में बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी
CM Sugam Parivahan Seva Scheme
MP के युवाओं के लिए बड़ा मौका, अप्रैल में शुरू होगी 615 पदों पर भर्ती...
mp news
एमपी में मंदिर प्रबंधन कोर्स पर सियासी संग्राम, ब्राह्मण-मुस्लिम संगठनों में नाराजगी
BHAVANTAR YOJANA MP
MP में किसानों को बड़ी सौगात, सोयाबीन के बाद इन फसलों पर भी मिलेगा भावांतर
Ladli Behna Yojana
लाडली बहनों को कब मिलेंगे 3000 रुपए? राशी बढ़ाने पर विधानसभा में घमासान...
Mohan Yadav
कृषि आधारित उद्योगों के लिए 5 साल का रोडमैप तैयार,जानें मोहन सरकार ने क्या उठाया कदम
shahdol news
लेडी नशा तस्कर का 'गेम ओवर', पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई