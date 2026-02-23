'यादव जी की लव स्टोरी' पर छिड़ा महासंग्राम, ग्वालियर से लेकर आगर मालवा तक यादव समाज ने फिल्म मेकर्स को दी चेतावनी; जानिए पूरा मामला

protest against film Yadav ji ki love story in mp: मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित का विवाद थोड़ा कम हुआ ही था कि अब एक और फिल्म के लिए बॉयकॉट के नारे लग रहे हैं. घूसखोर पंडित के खिलाफ ब्राह्मणों का नाम को बदनाम करने का आरोप लगा था वहीं यादव जी की लव स्टोरी में यदुवंशियों की भावनाओं को आहत करने का आरोप है. फिल्म को लेकर देश के कोने-कोने में विवाद छिड़ा है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर और आगर मालवा से भी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की तस्वीर अब वायरल हो रही है. मांग वही है फिल्म को बैन करना नहीं तो टाइटल चेंज करना.

ग्वालियर में फिल्म को लेकर विवाद

ताजा मामला ग्वालियर से आया है जहां यादव समाज ने फिल्म का विरोध किया है. यादव समाज का कहना है कि फिल्म का टाइटल उसका कंटेंट हमारे समाज की छवि को धूमिल कर रहा है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. समाज के लोगों का कहना है कि आजकल फिल्मों के नाम किसी न किसी समुदाय पर रखा जा रहा है. अब ये जानबुझकर किया जा रहा या कारण कुछ और है, नहीं पता! हम बस इतना चाहते हैं कि समाज धर्म के ऊपर फिल्म का निर्माण नहीं होना चाहिए.

फिल्म में लव जिहाद का कंटेंट

समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि फिल्म का टाइटल आपत्तिजनक तो है ही, फिल्म का कंटेंट भी निराशाजनक है. फिल्म की कहानी यादव लव स्टोरी में लव जिहाद को दर्शा रही है जिसे यादव समाज बिल्कुल मंजूर नहीं करेगा. समाज के लोगों ने बताया कि उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर ज्ञापन दिया है. अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो पूरा यादव समाज इस फिल्म को रोकने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.यादव समाज अभी कमजोर नहीं है. कार्रवाई नहीं हुई तो 27 तारीख को इस फिल्म को हम लोग नहीं चलने देंगे. सिनेमा हॉल से लेकर हर जगहों पर फिल्म के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे.

आगर मालवा में भी फिल्म पर रोक की मांग

मध्य प्रदेश के आगर मालवा से भी फिल्म को रोकने की मांग की जा रही है. शहर में जगह-जगह पर फिल्म निर्देशक का पुतला दहन कर फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है. यहां भी यादव समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और फिल्म के ट्रेलर, पोस्टर और कंटेंट पर नाराजगी जताई है. यहां समाज के लोगों का कहना कि फिल्म सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रही है. अब देखना होगा कि 'यादव जी की लव स्टोरी' के मेकर्स क्या कदम उठाते हैं. रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

