100 क्विंटल आटा...60 क्विंटल शक्कर..30 क्विंटल घी, आगर मालवा में 2 लाख लोगों के खाने का इंतजाम, 551 बेटियों का होगा कन्या दान

Agar Malwa 551 Brides Marriage: मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 14 दिसंबर सबसे बड़ा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है. यहां लगभग 551 गरीब बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से कराई जा रही है. जिसके लिए लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:04 PM IST
एमपी में सबसे बड़ा सामूहिक विवाह
एमपी में सबसे बड़ा सामूहिक विवाह

Agar Malwa Samuhik Vivaah: आगर मालवा जिले में इस बार एक अनोखी रौनक देखने को मिल रही है. जिले में 14 दिसंबर को होने वाला विशाल सामूहिक विवाह समारोह पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. इसे साधारण शादी नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और मानवीय सेवा का भव्य उदाहरण माना जा रहा है. यहां एक साथ 551 गरीब बेटियों की शादी कराने की तैयारी चल रही है. इतना ही नहीं, दो लाख से ज्यादा मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है. 

वहीं कृषि उपज मंडी परिसर में पिछले पांच दिनों से लगातार चहल-पहल बनी हुई है. करीब दो सौ रसोइए दिन-रात पकवान बनाने में जुटे हैं. दो लाख मेहमानों के लिए सौ क्विंटल आटा, साठ क्विंटल शक्कर, पचास क्विंटल बेसन और तीस क्विंटल घी जैसी भारी मात्रा में सामग्री इस्तेमाल हो रही है. बड़े पैमाने पर चल रही इन तैयारियों ने मंडी क्षेत्र को एक मिनी उत्सव स्थल में बदल दिया है. हर तरफ गहमागहमी है और लोग इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं.

कौन करवा रहा आयोजन
यह विशाल आयोजन बीजेपी विधायक मधु गेहलोत की तरफ से कराया जा रहा है, जो अपने क्षेत्र की 551 बेटियों की शादी पूरी तरह से फ्री में करवा रहे हैं. हर बेटी को गृहस्थी शुरू करने के लिए कूलर, मिक्सर, बर्तन, पलंग और अन्य जरूरी सामान भेंट दिया जाएगा. उनका कहना है कि बेटियों के सिर से आर्थिक बोझ हटाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है. इससे पहले भी उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी पर 60 से अधिक बेटियों का विवाह कराया था, जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे इलाके में देखा गया था.

आयोजन प्रदेश में मिसाल
इतनी बड़ी संख्या में बारातों और मेहमानों के स्वागत की जिम्मेदारी नगर पालिका ने अपने हाथों में ली है. नगर पालिका अध्यक्ष निलेश पटेल स्वयं अगवानी करेंगे और व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे. साफ-सफाई, बैठने, पानी, बिजली और सुरक्षा की दिशा में सौ से ज्यादा कर्मचारी लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं. शहर के लोग स्वयंसेवा की भावना के साथ आगे आए हैं, जिससे कार्यक्रम और भी सुव्यवस्थित दिख रहा है. हर कोई चाहता है कि यह आयोजन प्रदेश में मिसाल बनकर उभरे.

व्यापारियों की बड़ी भूमिका
मंडी परिसर को आयोजन के लिए पांच दिनों तक उपलब्ध कराने के निर्णय में व्यापारियों की बड़ी भूमिका रही. उन्होंने स्वेच्छा से व्यापार बंद रखकर समाजसेवा के इस काम में हाथ बढ़ाया है. व्यापारी संघ का कहना है कि बेटियों की शादी जैसा पुनीत कार्य किसी भी कारोबार से बड़ा है. इसी भावना के कारण यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है. विधायक मधु गेहलोत का कहना है कि यह आयोजन सामाजिक समरसता की विचारधारा को मजबूत करने की दिशा में एक छोटा लेकिन प्रेरक कदम है.

(रिपोर्टः कनिराम यादव, आगर मालवा)

