बाथरूम में लगे गीजर में जोरदार ब्लास्ट, धमाके से मकान की उड़ी छत, AC-पानी की टंकी चकनाचूर

Agar Malwa News: मध्य प्रदेश के आगर मालवा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. शहर के पुराने बस स्टैंड इलाके में एक मकान में गीजर फटने से पूरा इलाका दहल गया है. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि घर के मकान की छत उड़ गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 02, 2026, 06:09 PM IST
Agar Malwa Geyser Burst News
Agar Malwa Geyser Burst News

Agar Malwa Geyser Burst News : आगर मालवा के पुराने बस स्टैंड इलाके में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक डबल मंजिला मकान में जोरदार धमाका हो गया. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सहम गए. देखते ही देखते लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. कुछ ही पलों में पूरा मोहल्ला दहल उठा. यह हादसा डॉक्टर जयप्रकाश सोनी के निजी मकान में हो गया. जहां अचानक हुए विस्फोट से घर की छत उड़ गई और चारों तरफ धूल-मलबा फैल गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, धमाके का असर इतना ज्यादा तेज था कि मकान की अंदर और बाहर की दीवारों में दरारें पड़ गईं. छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा. घर के भीतर लगा एसी, पानी की सीमेंट टंकी, कमरों की पीओपी सजावट, लकड़ी का फर्नीचर और गैलरी के कांच पूरी तरह से टूट गए. इसका मलबा सड़क तक फैल गया, जिसके चलते रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

पास के घरों में भी धमक
मकान मालिक राम सोनी ने जानकारी देते हुए कहा कि वे पहले ऊपर बने कमरे में रहते थे, जहां बाथरूम में गीजर लगा था. कुछ महीनों से वह कमरा बंद पड़ा था और परिवार नीचे ही रह रहा था. उनका कहना है कि बंद कमरे में लगे गीजर से गैस लीक हुई होगी, जिससे यह बड़ा धमाका हो गया. वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि विस्फोट के समय कंपन इतना तेज था कि पास के घरों में रखे बर्तन भी नीचे गिर गए. 

पुलिस ने जांच शुरू की
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पुलिस ने भी गीजर विस्फोट को हादसे की वजह माना है. भीड़ ज्यादा होने पर पुलिस को लोगों को हटाने में सख्ती करनी पड़ी. बाद में मजदूरों की मदद से सड़क पर फैला मलबा हटाया गया. पास के एक मकान की छत को भी हल्का नुकसान पहुंचा है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

aagar malwa news

aagar malwa news
बाथरूम में लगे गीजर में जोरदार ब्लास्ट, धमाके से मकान की उड़ी छत, AC-पानी टंकी टूटी
