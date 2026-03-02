बाथरूम में लगे गीजर में जोरदार ब्लास्ट, धमाके से मकान की उड़ी छत, AC-पानी की टंकी चकनाचूर

Agar Malwa Geyser Burst News : आगर मालवा के पुराने बस स्टैंड इलाके में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक डबल मंजिला मकान में जोरदार धमाका हो गया. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सहम गए. देखते ही देखते लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. कुछ ही पलों में पूरा मोहल्ला दहल उठा. यह हादसा डॉक्टर जयप्रकाश सोनी के निजी मकान में हो गया. जहां अचानक हुए विस्फोट से घर की छत उड़ गई और चारों तरफ धूल-मलबा फैल गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, धमाके का असर इतना ज्यादा तेज था कि मकान की अंदर और बाहर की दीवारों में दरारें पड़ गईं. छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा. घर के भीतर लगा एसी, पानी की सीमेंट टंकी, कमरों की पीओपी सजावट, लकड़ी का फर्नीचर और गैलरी के कांच पूरी तरह से टूट गए. इसका मलबा सड़क तक फैल गया, जिसके चलते रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

पास के घरों में भी धमक

मकान मालिक राम सोनी ने जानकारी देते हुए कहा कि वे पहले ऊपर बने कमरे में रहते थे, जहां बाथरूम में गीजर लगा था. कुछ महीनों से वह कमरा बंद पड़ा था और परिवार नीचे ही रह रहा था. उनका कहना है कि बंद कमरे में लगे गीजर से गैस लीक हुई होगी, जिससे यह बड़ा धमाका हो गया. वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि विस्फोट के समय कंपन इतना तेज था कि पास के घरों में रखे बर्तन भी नीचे गिर गए.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने जांच शुरू की

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पुलिस ने भी गीजर विस्फोट को हादसे की वजह माना है. भीड़ ज्यादा होने पर पुलिस को लोगों को हटाने में सख्ती करनी पड़ी. बाद में मजदूरों की मदद से सड़क पर फैला मलबा हटाया गया. पास के एक मकान की छत को भी हल्का नुकसान पहुंचा है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!