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MP Onion Price Hike: मध्य प्रदेश के आगर-मालवा में प्याज के दामों में पिछले एक महीने के दौरान जोरदार उछाल आया है. मंडी में भाव लगभग दोगुने हो चुके हैं, लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा. अधिकांश किसान कम कीमत मिलने के समय ही अपनी फसल बेच चुके हैं. अब बाजार में प्याज की कमी के चलते दाम लगातार बढ़ रहे हैं.
मंडी में साधारण गुणवत्ता का प्याज, जो कुछ समय पहले तीन-चार रुपए किलो बिक रहा था, अब सात से आठ रुपए किलो तक पहुंच गया है. वहीं अच्छी क्वालिटी का प्याज 15 से 17 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा है. वहीं व्यापारियों का कहना है कि बाजार में टिकाऊ और बेहतर प्याज की उपलब्धता काफी कम है.
कम भाव में बेचा प्याज
वहीं सोयाबीन सीजन की तैयारी और खेती के खर्चों के लिए किसानों को नकदी की जरूरत थी. इसी वजह से उन्होंने कम भाव में ही प्याज बेच दिया. अब मंडियों में आवक घट रही है और अच्छे माल की मांग बढ़ती जा रही है. महाराष्ट्र और राजस्थान से भी खरीदार यहां पहुंच रहे हैं. इधर किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश और बीमारियों के कारण इस बार उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हुए. इसलिए जब भाव बढ़े, तब तक अधिकांश किसानों के पास बेचने के लिए ज्यादा प्याज नहीं बचा.
व्यापारियों ने क्या कहा?
व्यापारियों का मानना है कि यदि आने वाले समय में मांग इसी तरह बनी रही तो प्याज के दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है. इसका असर आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ रहा है, क्योंकि खुदरा बाजार में प्याज लगातार महंगा होता जा रहा है. किसानों को कम भाव और उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्याज बाजार में कमी के कारण व्यापारियों को आगे और तेजी की उम्मीद है.
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