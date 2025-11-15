Advertisement
MP के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का विवादित बयान, राजा राममोहन राय को बताया 'अंग्रेजों का दलाल'

Agar Malwa News-आगर मालवा में मध्यप्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राजा राममोहन राय को अंग्रेजों का दलाल बताया. मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अंग्रेजी शासन में मिशनरी स्कूलों के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की साजिश चलाई जा रही थी. जिसका हिस्सा राजा राममोहन राय भी थे. यह बयान उन्होंने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दिया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:10 PM IST
MP के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का विवादित बयान, राजा राममोहन राय को बताया 'अंग्रेजों का दलाल'

Controversial Statement of Minister-बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आगर-मालवा में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार ने सामाजिक सुधारक राजा राममोहन राय को अंग्रेजों का सहयोगी बताते हुए दावा किया कि वे मिशनरी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में शामिल थे. उन्होंने राजा राम मोहन को अंग्रेजों का दलाया बताया. 

राजा राममोहन का बताया अंग्रेजों का दलाल
मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने भाषण में कहा कि अंग्रेजों ने उस समय कई लोगों को फर्जी समाज सुधारक बनाकर पेश किया, जिनमें राजा राममोहन राय भी शामिल थे. मंत्री ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण का कुच्रक अंग्रेजों के शासन में मिशनरी स्कूलों के माध्यम से चलाया जाता था, और कई ऐसे लोग अंग्रेजों के समर्थन से समाज बदलने के नाम पर आस्था बदलने का काम कर रहे थे. इसी साजिश का हिस्सा राजा राममोहन राय भी थे. इसी क्रम में उन्होंने राजा राममोहन राय को अंग्रेजों को दलाल बताया. 

बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी
मंत्री परमार ने बिरसा मुंडा के योगदान को सबसे बड़ा बताते हुए कहा कि उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी और आदिवासी समाज की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया. उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा मिशनरी स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन वहां की गतिविधियों को समझकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. 

पूर्व सरकारों पर साधा निशाना
इंदर सिंह परमार ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि सालों तक वास्तविक आदिवासी नायकों और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले नेताओं के इतिहास को दबाया जाता रहा है. इसके विपरीत, उन व्यक्तियों को अधिक महत्व दिया गया जो अंग्रेजों के समर्थन से धर्मांतरण की राह आसान कर रहे थे. उन्होंने साल 2025 को विशेष बताते हुए कहा कि इसी साल देश बिरसा मुंडा, सरदार वल्लभभाई पटले की 150वीं जयंती और वंदे मातरम् के ऐतिहासिक स्मरण को एक साथ मनाएगा. 

