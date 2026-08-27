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MP अजब है...सबसे गजब है! तेज बारिश में भी नहीं रुका सीसी रोड का काम, नलखेड़ा का वीडियो वायरल

Agar Malwa News: नलखेड़ा के वार्ड नंबर 13 में तेज बारिश के बीच सीसी रोड निर्माण का वीडियो वायरल हुआ है. बारिश के दौरान कंक्रीट डालने पर स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं.

Written ByKaniram yadavEdited ByManish kushawah
Published: Aug 27, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:56 PM IST
MP अजब है...सबसे गजब है! तेज बारिश में भी नहीं रुका सीसी रोड का काम, नलखेड़ा का वीडियो वायरल
Image Credit: AI Generated Images

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Kaniram yadav

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कनीराम यादव आगर मालवा से रिपोर्टर हैं.

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