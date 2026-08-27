MP अजब है...सबसे गजब है! तेज बारिश में भी नहीं रुका सीसी रोड का काम, नलखेड़ा का वीडियो वायरल

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Nalkheda News: एमपी अजब है... सबसे गजब है. सरकारी निर्माण कार्यों में अक्सर देरी की शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन आगर-मालवा जिले के नलखेड़ा में तस्वीर कुछ अलग नजर आई. यहां तेज बारिश के बीच रात में सीसी रोड का निर्माण चलता रहा. गुरुवार रात का बताया जा रहा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में बारिश के बावजूद मजदूर सड़क पर कंक्रीट डालते दिखाई दे रहे हैं. सड़क पर पानी बहता नजर आने के बावजूद काम जारी रहने से निर्माण के तरीके और समय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
वायरल वीडियो नलखेड़ा नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 का बताया जा रहा है. शिवाजी मार्ग पर सार्वजनिक शौचालय से खेड़ापति हनुमान मंदिर मार्ग तक लाखों रुपये की लागत से सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के दौरान मजदूर सड़क पर सीमेंट-कंक्रीट डाल रहे हैं. इस दौरान सड़क पर बारिश का पानी भी बहता दिखाई दे रहा है. ऐसे में स्थानीय लोगों के बीच निर्माण की गुणवत्ता को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. लोगों का सवाल है कि बारिश के बीच डाली गई कंक्रीट कितनी मजबूत होगी.
इसका जिम्मेदार कौन?
सीसी रोड निर्माण के दौरान बारिश का पानी सड़क की सतह और निर्माण सामग्री को प्रभावित कर सकता है या नहीं, इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि मौसम खराब होने के बावजूद काम जारी रखने का कारण क्या था, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए. साथ ही यह भी सवाल है कि क्या नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों को रात में चल रहे निर्माण कार्य और बारिश की स्थिति की जानकारी थी. हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर निर्माण की गुणवत्ता पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन बारिश के बीच काम कराने के तरीके ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा है.
स्थानीय लोगों की मांग
स्थानीय लोगों की मांग है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और बारिश के दौरान काम कराए जाने की जांच होनी चाहिए. सवाल यह भी है कि यदि निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार कराया जा रहा था, तो तेज बारिश के बीच काम जारी रखने की जरूरत क्यों पड़ी. फिलहाल सड़क निर्माण का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. सड़क की वास्तविक मजबूती का पता निर्माण पूरा होने और उसके बाद इस्तेमाल से ही चलेगा, लेकिन बारिश में निर्माण ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.
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