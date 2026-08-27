MP अजब है...सबसे गजब है! तेज बारिश में भी नहीं रुका सीसी रोड का काम, नलखेड़ा का वीडियो वायरल

इसका जिम्मेदार कौन?

सीसी रोड निर्माण के दौरान बारिश का पानी सड़क की सतह और निर्माण सामग्री को प्रभावित कर सकता है या नहीं, इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि मौसम खराब होने के बावजूद काम जारी रखने का कारण क्या था, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए. साथ ही यह भी सवाल है कि क्या नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों को रात में चल रहे निर्माण कार्य और बारिश की स्थिति की जानकारी थी. हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर निर्माण की गुणवत्ता पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन बारिश के बीच काम कराने के तरीके ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा है.