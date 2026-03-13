Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhआगर मालवा

संतरा के भाव में भारी उछाल, एमपी में किसानों को मिली बड़ी राहत, जानिए कहां होती है सबसे ज्यादा खेती

MP Orange Price: मध्य प्रदेश संतरा किसानों को इन दिनों बड़ी राहत मिली है. पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल संतरा के दामों में हल्की तेजी देखने को मिली है. आइए, आपको आज मंडी रेट के बारे में बताते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 13, 2026, 04:43 PM IST
MP Orange News
MP Orange News

Agar Malwa News: आगर मालवा जिले में इस बार संतरे की फसल ने किसानों को कुछ राहत जरूर दी है. पिछले कई वर्षों से कम भाव के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन इस बार बाजार में संतरे के दाम 60 से 70 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं. हालांकि, उत्पादन कम होने के कारण किसानों को उतना फायदा नहीं मिल पा रहा, जितनी उम्मीद थी.

आगर मालवा जिले में संतरे की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है. बीते कई वर्षों से किसानों को संतरे का भाव मात्र 25 से 30 रुपये किलो तक ही मिल रहा था, जिससे लागत भी मुश्किल से निकल पाती थी. लेकिन इस बार बाजार में संतरे के दाम बढ़कर 60 से 70 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं.

भाव में तेजी मिलने लगी
व्यापारियों के मुताबिक, इस बार बेमौसम बारिश, ज्यादा गर्मी और गर्मी के जल्दी शुरू होने के कारण संतरे की फसल जल्दी पक गई और उत्पादन भी कम हुआ. वहीं रमजान और होली जैसे त्योहारों के कारण बाजार में संतरे की मांग बढ़ गई, जिससे भाव में तेजी देखने को मिल रही है.

कई जगहों पर लगी मंडी
जिले के कई स्थानों पर संतरे की मंडियां लगी हुई हैं, जहां से संतरे देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ पड़ोसी देशों में भी भेजे जा रहे हैं. संतरे के सीजन में हर साल महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में मजदूर यहां पहुंचते हैं, जो खेतों से संतरे इकट्ठा कर मंडियों में उनकी ग्रेडिंग और पैकिंग का काम करते हैं.

3 महीने चलता था काम
हालांकि, इस बार संतरे की फसल जल्दी पकने और सीजन जल्दी खत्म होने के कारण मजदूरों को भी काम कम मिल रहा है. जहां आमतौर पर यह काम करीब तीन महीने तक चलता था, वहीं इस बार मजदूरी का काम करीब डेढ़ महीने में ही सिमट गया है.

किसानों को बड़ी राहत
कुल मिलाकर इस बार संतरे के बढ़े हुए दामों ने किसानों को कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन कम उत्पादन और जल्दी खत्म हुए सीजन ने फायदा सीमित कर दिया. अब किसानों को उम्मीद है कि आने वाले सीजन में बेहतर उत्पादन के साथ उन्हें और अच्छा मुनाफा मिल सकेगा.

रिपोर्टः कनिराम यादव, आगर मालवा

TAGS

mp newsmp farmers news

