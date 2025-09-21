महाभारत काल से प्रसिद्ध मां बगलामुखी का मंदिर, जहां दर्शन करने से दूर होते सभी कष्ट
महाभारत काल से प्रसिद्ध मां बगलामुखी का मंदिर, जहां दर्शन करने से दूर होते सभी कष्ट

Baglamukhi Temple Nalkheda: आज हम आपको नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी के उस मंदिर की महिमा बताने जा रहे हैं, जहां विजय प्राप्ति के लिए महाभारत काल में पांडवों ने भी मां की आराधना की थी. आइए जानते हैं  इस मंदिर के बारे में....

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 21, 2025, 09:43 PM IST
Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. ऐसे में आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां विजय प्राप्ती के लिए महाभारत काल में पांडवों ने भी आराधना की थी. इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहां दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है. यहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. कई जाने माने नेता, अभिनेता और मंत्रीगण इस वर्ष मंदिर में दर्शन कर चुके हैं. इस नवरात्र में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचेंगे. महाभारत काल में पांडवों को यहीं विजयश्री का वरदान मिला था.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक स्थली मां बगलामुखी के पावन धाम की. मां का यह मंदिर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर आगर मालवा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर नलखेड़ा के लखुन्दर नदी के तट पर विराजमान है. मां की इस तांत्रिक स्थली के एक ओर धन दायिनी महालक्ष्मी तो दूसरी ओर विद्या दायिनी महासरस्वती का स्वरूप विराजित हैं.

विश्वर में तीन ही ऐसे स्थान
मां बगलामुखी की मूर्ति विश्व में केवल तीन स्थानों पर है – नेपाल, दतिया और नलखेड़ा. नेपाल और दतिया में माँ की प्रतिमा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी. जबकि नलखेड़ा में माँ पीताम्बर रूप में शाश्वत काल से विराजित हैं. किवंदती है कि यहां बगावत नाम का गांव हुआ करता था, और तभी से यह स्थान विश्व शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है.

महाभारत काल से जुड़ा है नाता
भोर में सूर्योदय से पहले ही भक्त सिंहमुखी द्वार से मंदिर में प्रवेश कर मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं. अपनी मनोकामनाओं की अर्जी लगाते हैं. मूर्ति के साथ जल रही अखंड ज्योत भक्तों की आस्था को प्रकाशमान करती रहती है. मां बगलामुखी की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है. कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव विपत्ति में थे तो भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें मां की उपासना का परामर्श दिया था. पांडवों ने यहां साधना कर विजय प्राप्त की और खोया हुआ राज्य पुनः हासिल किया.

देवी की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण
मंदिर के चारों ओर का परिसर भी देवी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है. उत्तर दिशा में भैरव महाराज का स्थान, पूर्व में हनुमान जी की प्रतिमा और मंदिर के पीछे बहती लखुन्दर नदी. चारों दिशाओं में श्मशान की मौजूदगी इसे तांत्रिक क्रियाओं का प्रमुख केंद्र बनाती है. मंदिर परिसर में हवनकुंड है जहां भक्त अपनी आहुति देते हैं. नवरात्र में यहां हवन का विशेष महत्व होता है. कहा जाता है कि मां के सामने किया गया हवन सफलता के अवसर दोगुना कर देता है.

विक्रमादित्य के काल में बना मंदिर
मंदिर का मौजूदा स्वरूप करीब 1500 साल पहले विक्रमादित्य के काल में बना. गर्भगृह की दीवारें तीन फीट मोटी हैं. बाहर की कलाकृति पुरातत्व गाथा को बयां करती है. मंदिर के सामने 80 फीट ऊंची दीपमाला और 16 खंभों वाला सभा मंडप इसकी भव्यता को और बढ़ाता है. मां बगलामुखी पीताम्बर स्वरूप में विराजित हैं. यही कारण है कि यहां पीला रंग विशेष महत्व रखता है। भक्त पीली चुनरी, पीले फूल और पीला प्रसाद चढ़ाते हैं. मां की कृपा से दुखों का निवारण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

रिपोर्ट- कनिराम यादव, जी मीडिया, आगर मालवा

