सालों पुराना विवाद खत्म! HC ने मां बगलामुखी मंदिर की फर्जी डिक्री की रद्द, जमीन सरकार को मिली वापस; देर रात चला बुलडोजर

Agar Malwa News: एमपी हाई कोर्ट ने आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में मौजूद मां बगलामुखी मंदिर कॉम्प्लेक्स की ज़मीन पर सरकार के अधिकार को फिर से पक्का कर दिया है. इस फैसले के बाद आगर मालवा प्रशासन ने रातों-रात बड़ी कार्रवाई की.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:50 AM IST
Baglamukhi Temple For Court Case: मध्यप्रदेश के आगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर परिसर स्थित श्रीराम मंदिर की जमीन को लेकर दो दशकों से अधिक समय से चला आ रहा विवाद आखिरकार हाई कोर्ट के फैसले से समाप्त हो गया. कोर्ट ने शुक्रवार को 1997 में कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेजों और छुपाए गए तथ्यों के आधार पर प्राप्त की गई डिक्री को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया. फैसला आते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया और रात में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

देर रात चला बुलडोजर
दरअसल, हाई कोर्ट द्वारा मां बगलामुखी मंदिर परिसर में स्थित श्री राम मंदिर की ज़मीन पर सरकार के अधिकार को कन्फर्म करने के बाद आगर मालवा में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखी गई. कोर्ट का फ़ैसला आते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया और देर रात मंदिर के पास विवादित ज़मीन पर कब्ज़ा हटाने के लिए सख़्त कार्रवाई शुरू कर दी. रात में की गई यह कार्रवाई भारी सुरक्षा के बीच की गई.  राजस्व विभाग और पुलिस  प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे, और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फ़ोर्स तैनात की गई थी.

भूमि को कराया अतिक्रमण से मुक्त
सालों से कब्ज़े वाली ज़मीन पर बनी दुकानों को JCB से हटा दिया गया. प्रशासन ने साफ़ किया कि यह ज़मीन राजस्व अभिलेखों  में मंदिर/धर्मशाला की प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, और हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद ज़मीन पर कोई भी गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन या कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शुक्रवार को हाई कोर्ट ने 2007 से पेंडिंग एक अपील खारिज कर दी और धोखाधड़ी के आधार पर हासिल किए गए 1997 के आदेश को इनवैलिड घोषित कर दिया. इसके बाद ज़िला प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और मंदिर कॉम्प्लेक्स को कब्ज़े से आज़ाद करा दिया.

अब जानिए पूरा मामला
यह विवाद दो दशक से ज़्यादा समय से चल रहा था. 1997 में कुछ लोगों ने ज़रूरी तथ्यों को छुपाकरऔर नकली कागज़ात का इस्तेमाल करके ज़मीन से जुड़ी एक डिक्री हासिल कर ली थी. लेकिन जांच और आपत्तियों के बाद मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा, जहां 14 मार्च 2007 को अपर जिला न्यायाधीश ने पूरी सुनवाई के बाद डिक्री को गैर-कानूनी और रद्द घोषित कर दिया. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पहली अपील की गई, जिसे शुक्रवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि 1997 में मिली डिक्री धोखाधड़ी और ज़रूरी कागज़ात छिपाकर हासिल की गई थी.

हाई कोर्ट ने यह भी पाया कि पेश की गई वसीयत संदिग्ध थी और राजस्व अभिलेख मंदिर/मठ के पारंपरिक गुरु-शिष्य सिस्टम की पुष्टि करते हैं. इसलिए किसी भी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर मंदिर की ज़मीन पर अधिकार साबित नहीं किया जा सकता. एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि मंदिर की ज़मीन की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है और कोर्ट के निर्देशों के बाद, इलाके में किसी भी गैर-कानूनी कब्ज़े को हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी. (रिपोर्ट- कनीराम यादव)

