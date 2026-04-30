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प्रशासन की नाक के नीचे 'घोटाला'! बिना अनुमति चल रहे पैरेलल खरीदी केंद्र का खुलासा, जांच के घेरे में अफसर

Agar Malwa Wheat Procurement Scam: आगर मालवा के ग्राम खजुरी में सरकारी गेहूं खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां एक निजी घर के बाहर अवैध खरीदी केंद्र चलाया जा रहा था. छापेमारी में 500 से ज्यादा गेहूं से भरे बोरे और ट्रैक्टर मिले. बिना अनुमति और कथित मिलीभगत से चल रहे इस मामले की जांच जारी है.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:47 PM IST
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Agar Malwa Wheat Procurement Scam
Agar Malwa Wheat Procurement Scam

Khajuri Village Wheat Scam: आगर मालवा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकारी गेहूं खरीदी में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है. घर के बाहर ही अवैध रूप से खरीदी केंद्र संचालित किया जा रहा था. कार्यपालक मजिस्ट्रेट अरुण चंद्रवंशी की छापामार कार्रवाई में पूरे मामले का खुलासा हुआ है.

मामला आगर मालवा जिले के ग्राम खजुरी का है, जहां गायत्री स्व सहायता समूह द्वारा नियमों को ताक पर रखकर गेहूं खरीदी की जा रही थी. हैरानी की बात यह है कि खरीदी केंद्र किसी सरकारी परिसर में नहीं, बल्कि एक निजी घर के बाहर संचालित हो रहा था. छापेमारी के दौरान मौके से 500 से ज्यादा नए सरकारी गेहूं से भरे बोरे बरामद किए गए, वहीं 250 से अधिक खाली सरकारी बारदान भी मौके पर मौजूद मिले. इसके अलावा 3 से 4 ट्रैक्टर भी गेहूं से लदे खड़े पाए गए, जिससे साफ है कि बड़े स्तर पर खरीदी की जा रही थी.

प्रशासन की आंखों में धूल
जांच में सामने आया कि संस्था के पास ग्राम खजुरी में खरीदी करने की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी. इसके बावजूद समूह द्वारा जिला खाद्य अधिकारी यानी DSO की कथित मौखिक अनुमति का हवाला देकर खरीदी की जा रही थी. बताया जा रहा है कि इस संस्था को सुसनेर में खरीदी की अनुमति थी, लेकिन वहां स्लॉट बुक कराकर करीब 7 किलोमीटर दूर खजुरी में अवैध रूप से पैरेलल खरीदी केंद्र चलाया जा रहा था. समूह द्वारा सुसनेर के निजी वेयरहाउस में नियमों के अनुसार सीमित मात्रा में खरीदी दिखाकर प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी की जा रही थी.

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पूरा खेल कैसे चल रहा है?
बिना अधिकृत सर्वेयर के गेहूं की गुणवत्ता जांच कौन कर रहा था, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना अनुमति के आखिर यह पूरा खेल कैसे चल रहा था और इसमें किन-किन लोगों की मिलीभगत है. साथ ही, जिन किसानों ने अपना गेहूं यहां बेचा, उनके भुगतान का क्या होगा. यह भी जांच का विषय बन गया है. जो गेहूं यहां खरीदा गया, उसका आगे क्या होना था, इस पर भी संशय बना हुआ है.

सीएम मोहन यादव सख्त
एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव गेहूं खरीदी व्यवस्थाओं को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और खुद केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनके ही गृह संभाग क्षेत्र में इस तरह की बड़ी लापरवाही सामने आना कई सवाल खड़े करता है. फिलहाल, प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है, लेकिन यह देखना अहम होगा कि इस घोटाले में जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है.

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