पोहे में इल्लियां, सड़ी सब्जियां..., सरकारी हॉस्टल में 'जहरीला खाना', 50 से अधिक छात्राएं अस्पताल में भर्ती

आलीराजपुर । जिले के कट्ठीवाड़ा कन्या शिक्षा परिसर में एक एक कर 50 से अधिक लड़कियां बीमार पड़ गईं. अचानक बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया. लड़कियों को उल्टी और बेचैनी हो रही थी. जिसके बाद उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. वहीं, इस घटना की जानकारी मिलते ही जोबट की विधायक सेना पटेल पहुंची. उन्होंने हॉस्टल में परोसे जा रहे खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाया. उन्होंने खाने में गंदगी और कीड़े मिलने का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

दरअसल, अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा कन्या शिक्षा परिसर की 50 छात्राओं को अचानक उल्टी की शिकायत हुई, छात्र को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कट्ठीवाड़ा लाया गया, अस्पताल में सभी छात्राओं का इलाज जारी है. इधर घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, एसडीम तपिश पांडे ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं.

विधायक ने किया निरीक्षण

कन्या शिक्षा परिसर में 50 लड़कियां बीमार होने के बाद निरीक्षण करने पहुंची विधायक सेना पटेल जमकर भड़की, विधायक ने जब हॉस्टल का निरीक्षण किया तो पोहे और आटे में जानवर मिले, सब्जी सड़ी हुई मिली, विधायक ने कलेक्टर को फोन पर करें अवगत कराया. विधायक सेना पटेल ने कहा " जैसे ही मुझे इस मामले का पता चला कि फूड पॉइजनिंग हुई है, मैंने तत्काल जानकारी ली और तुरंत अस्पताल पहुंची. कट्टीवाड़ा ब्लॉक के अस्पताल में जाकर देखा तो स्थिति बहुत गंभीर थी. जब मैं अंदर गई, तो वहां डॉक्टरों का सिर्फ दो लोगों का स्टाफ था. 59 बच्चियों ने उल्टी की थी, जिनमें से चार-पांच की हालत इतनी गंभीर थी कि उनकी आँखें भी नहीं खुल रही थीं. छात्राएं बहुत सीरियस हालत में थीं."

पोहे से ज्यादा कीड़े

विधायक सेना पटेल ने कहा कि मैंने बीईओ सर के आने पर उनके खाने के बारे में पूछा कि आज भोजन में क्या मिला. उन्होंने बताया कि मीनू के अनुसार नाश्ते में अंकुरित मूंग और हलवा मिलना था, लेकिन बच्चों को सिर्फ पोहा मिला. जब मैंने पोहा चेक किया, तो उसमें इतनी इल्लियां और कीड़े थे कि पोहे से ज्यादा जीव पड़े हुए थे. व्यवस्था में बिल्कुल भी साफ-सफाई नहीं थी. न मुझे व्यवस्थित आटा मिला, न दाल मिली, न वड़ी. वड़ी जो मीनू में थी ही नहीं, वह बच्चों को खिला दी गई.

रिपोर्ट- मनीष वाणी, जी मीडिया, आलीराजपुर

