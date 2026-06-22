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Love Jihad in Alirajpur: अलीराजपुर में युवती से दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है. घटना को अंजाम देने वाले आरोपी शकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी युवती को 17 जून से लेकर फरार हुआ था. आरोप है कि शकील पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाकर और बहला-फुसलाकर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया. आरोपी इस पूरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पीड़िता की सूझबूझ और शिकायत के बाद पुलिस ने पहले ही एक्शन लिया था.
आपको बता दें कि इससे पहले भी लड़की की शिकायत पर आलीराजपुर पुलिस ने आरोपी शकील के खिलाफ छेड़खानी और एससी-एसटी (SC/ST Act) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा था. लेकिन जेल से छूटते ही आरोपी के हौसले फिर बुलंद हो गए और वह दोबारा युवती को लेकर फरार हो गया.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदोरिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, आरोपी युवती को बहला-फुसलाकर अजमेर शरीफ ले गया. वहां उसपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. लेकिन पीड़िता की सूझबूझ और शिकायत के बाद पुलिस ने पहले ही एक्शन लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत टीमें गठित की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का पीछा किया. आखिरकार पुलिस ने घेराबंदी कर सुजालपुर से आरोपी शकील को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस पूरे मामले में लव जिहाद की धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
नर्मदापुरम का मामला
बता दें प्रदेश में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा. नर्मदापुरम जिले में भी इसी तरह की एक घटना सामने आई, जिसने प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है. नर्मदापुरम में एक महिला पर आरोप है कि उसने अपनी असली पहचान छिपाई और युवतियों से दोस्ती करके उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से प्रभावित किया. आरोपी महिला नर्मदापुरम कोर्ट परिसर में कोर्ट परिसर में काम करती थी और खुद को हिंदू समुदाय की रिया उपाध्याय बताती थी. उपाध्याय बताकर हिंदू समुदाय का बताती थी.
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