पैरों से विकलांग...हौसले से महान, घुटनों के बल स्कूल पहुंचती दिव्यांग शिक्षिका, आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा की जली रही अलख

Lakshmi Kannauj: आलीराजपुर जिले के आदिवासी अंचल में एक शिक्षिका शिक्षा की अलख जगा रही हैं. बताया जाता है, कि लक्ष्मी कन्नौज धार जिले के कुक्षी की रहने वाली हैं. लक्ष्मी दोनों पैर से विकलांग होने के बावजूद बच्चों को पढ़ाने का जुनून नहीं छोड़तीं है. हर दिन अपने दोनों घुटनों पर प्लास्टिक की थैलियां बांधकर और हाथों में चप्पल पहनकर स्कूल तक रैगती हुई पहुंचती हैं. उनके पास ना साइकिल है, ना ई-बाइक. स्टॉप से स्कूल तक उनका सफर हर शिक्षक के लिए प्रेरणा बनता है.

वहीं लक्ष्मी कन्नौज जिले के माध्यमिक विद्यालय फाटा में पदस्थ हैं. उनका स्कूल पहुंचने का तरीका बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उनकी लगन और हौसला बच्चों के लिए मिसाल बन गया है. बच्चे भी उनकी स्कूल आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इलाके में शिक्षा की स्थिति कमजोर है और कई स्कूल शिक्षक विहीन हैं. ऐसे में लक्ष्मी की मेहनत और लगन यह दिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखी जा सकती है.

बच्चों में भी दिखता है उत्साह

लक्ष्मी कन्नौज की कहानी आदिवासी अंचल में काम कर रहे शिक्षकों के लिए एक सीख से कम नहीं है. उनका संघर्ष से अंदाजा लगाया जा सकता है, कि हौसला बुलंद हो, तो कठिन से कठिन काम आसान लगने लगते हैं. लक्ष्मी घुटनों के बल रैगकर स्कूल पहुंचती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं, जिससे बच्चों में भी पढ़ाई के प्रति उत्साह और लगन बढ़ रही है.

शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्याएं

बता दें कि आलीराजपुर में शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, लेकिन लक्ष्मी कन्नौज ने यह दिखा दिया कि जुनून और हौसला किसी भी बाधा को पार कर सकता है. लक्ष्मी कन्नौज, अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. बच्चे उनका इंतजार करते हैं, कि उनकी मेहनत को देखकर समाज में शिक्षा के महत्व को समझते हैं.

रिपोर्टः मनीष वानी, अलीराजपुर

