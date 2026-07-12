/अलीराजपुर में निर्भया जैसी दरिंदगी! डकैती के बाद महिला से गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट में डाली लकड़ी, कांग्रेस ने गठित की 5 सदस्यीय जांच टीम

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Alirajpur Gang Rape: अलीराजपुर जिले से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज वारदात सामने आई है. आरोप है कि डकैती की नीयत से एक घर में घुसे 8-10 हथियारबंद बदमाशों ने 40 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इतनी ही नहीं आरोपियों ने महिला के निजी अंग में लकड़ी की कोई वस्तु डाल दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.
महिला की हालत बिगड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए इंदौर के एक अस्पताल में रेफर किया गया है. मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस के मुताबिक महिला के पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी. उसका बड़ा बेटा पढ़ाई के लिए इंदौर और छोटा बेटा मजदूरी करने गुजरात चला गया था, जिसके बाद से महिला घर पर अकेली रह गई थी. इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी शुक्रवार को रात 1:00 बजे से 3:00 बजे के बीच घर में घुस गए. उन्हें शक था कि घर में काफी मात्रा में चांदी के गहने रखे हैं. महिला ने उन्हें लगभग एक किलो चांदी के गहने दे दिए, लेकिन फिर भी आरोपी नहीं माने.
महिला के साथ गैंगरेप के बाद की दरिंदगी
आरोपियों ने चांदी की तलाश में घर में कई जगहों पर अलमारियां और बक्से तोड़े और यहां तक कि फर्श भी खोद डाला. इसके बाद, बदमाशों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. शनिवार सुबह पड़ोसियों को इस घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया. पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और FSL टीम ने भी सबूत इकट्ठा किए हैं. पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है. वहीं, इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं.
कांग्रेस ने गठित की 5 सदस्यीय जांच टीम
इस खौफनाक घटना के बाद पूरे प्रदेश में उबाल है. विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है. मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस घटना को अत्यंत शर्मनाक बताते हुए सीधे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. पीसीसी चीफ के निर्देश पर 5 सदस्यीय कांग्रेस दल का गठन किया गया है, जो फौरन मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच करेगा और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा.
आदिवासी विकास परिषद ने दिया अल्टीमेटम
वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने पुलिस प्रशासन को खुली चेतावनी दे दी है. परिषद ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर अगले 24 घंटे के भीतर सभी दरिंदों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उग्र आंदोलन होगा और सीधे एसपी (SP) ऑफिस का घेराव किया जाएगा. वहीं पुलिस ने तीन थानों का बल मौके पर तैनात कर दिया है. पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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