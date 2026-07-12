/अलीराजपुर में निर्भया जैसी दरिंदगी! डकैती के बाद महिला से गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट में डाली लकड़ी, कांग्रेस ने गठित की 5 सदस्यीय जांच टीम

महिला की हालत बिगड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए इंदौर के एक अस्पताल में रेफर किया गया है. मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस के मुताबिक महिला के पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी. उसका बड़ा बेटा पढ़ाई के लिए इंदौर और छोटा बेटा मजदूरी करने गुजरात चला गया था, जिसके बाद से महिला घर पर अकेली रह गई थी. इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी शुक्रवार को रात 1:00 बजे से 3:00 बजे के बीच घर में घुस गए. उन्हें शक था कि घर में काफी मात्रा में चांदी के गहने रखे हैं. महिला ने उन्हें लगभग एक किलो चांदी के गहने दे दिए, लेकिन फिर भी आरोपी नहीं माने.