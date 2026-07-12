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अलीराजपुर में निर्भया जैसी दरिंदगी! डकैती के बाद महिला से गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट में डाली लकड़ी, कांग्रेस ने गठित की 5 सदस्यीय जांच टीम

Alirajpur Gang Rape: अलीराजपुर गैंगरेप और डकैती मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की है, जबकि आदिवासी विकास परिषद ने 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर एसपी कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी है.

Written ByManish VaniEdited By:Pooja
Published: Jul 12, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:37 AM IST
अलीराजपुर में निर्भया जैसी दरिंदगी! डकैती के बाद महिला से गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट में डाली लकड़ी, कांग्रेस ने गठित की 5 सदस्यीय जांच टीम

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