भांजे की शादी में पत्नी संग नाच रहे थे मामा, पानी पीने गए और गिर पड़े, पलभर में हुई मौत

Alirajpur News-अलीराजपुर में शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं. दूल्हे के मामा स्टेज पर नाच कर पानी पीने गए तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई. मृतक राकेश वाणी अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर डांस कर रहे थे. उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:25 PM IST
Young Man Dies in Wedding Function-मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के छक्कला गांव में एक शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब दूल्हे के मामा की नाचते-नाचते अचानक मौत हो गई. यह घटना हल्दी की रस्म के दौरान. मृतक राकेश वाणी हल्दी की रस्म के दौरान अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहे थे. मौत के पहले राकेश का अपनी पत्नी के साथ भांजे की शादी में खुशी से नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

खुशियों के बीच आया काल
जानकारी के अनुसार, राकेश वाणी अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए छक्कला गांव आए हुए थे. समारोह में हल्दी की रस्म चल रही थी और चारों तरफ जश्न का माहौल था. राकेश अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर बेहद खुश नजर आ रहे थे और फिल्मी गानों पर थिरक रहे थे. परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ इस खुशी में शामिल थे. किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह राकेश का आखिरी डांस साबित होने वाला है. 

पानी पीने गए और थम गईं सांसे
प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों ने बताया कि स्टेज पर उत्साह के साथ नाचने के बाद राकेश को प्यास लगी. वे पानी पीने के लिए स्टेज से नीचे उतरे ही थे कि अचानक उन्हें सीने में तेज दर्ज महसूस हुआ और वे गिर पड़े. उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. जब तक वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते और उन्हें डॉक्टरी सहायता मिल पाती, राकेश वाणी की मौत हो चुकी थी. 

पलभर में मातम में बदलीं खुशियां
हैरानी की बात यह है कि मौज से महज 3 मिनट पहले तक राकेश बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल दिखाई दे रहे थे. वे अपनी पत्नी का हाथ थामकर जिंदगी के हसीन पलों को जी रहे थे, लेकिन अगले की पल उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद शादी वाले घर में कोहराम मच गया. जहां कुछ देर पहले गाने बज रहे थे, वहां अगले ही पल चीख-पुकार और मातम पसर गया. शादी का पूरा माहौल मातमी हो गया और दूल्हे की खुशियां आंसुओं में बदल गईं.

mp newsviral videoAlirajpur news

