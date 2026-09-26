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हत्या कर बंद कमरे में जलाया शव, रेत में दफनाए अधजले अंग, 17 दिन बाद बेटे के घर लौटने पर खुला राज; पत्नी ने ऐसे उतारा पति को मौत के घाट

अलीराजपुर के उदयगढ़ थाना क्षेत्र में 15 दिनों से लापता एक व्यक्ति का शव घर के पीछे कमरे में रेत के नीचे दबा मिला. पुलिस पूछताछ में पत्नी ने हत्या की बात स्वीकार की. आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

Written ByManish VaniEdited ByPooja
Published: Sep 26, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 01:26 PM IST
हत्या कर बंद कमरे में जलाया शव, रेत में दफनाए अधजले अंग, 17 दिन बाद बेटे के घर लौटने पर खुला राज; पत्नी ने ऐसे उतारा पति को मौत के घाट

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हत्या कर बंद कमरे में जलाया शव, रेत में गाड़े अधजले अंग, 17 दिन बाद खुला राज
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