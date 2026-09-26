/हत्या कर बंद कमरे में जलाया शव, रेत में दफनाए अधजले अंग, 17 दिन बाद बेटे के घर लौटने पर खुला राज; पत्नी ने ऐसे उतारा पति को मौत के घाट

बेटे के घर लौटने पर हुआ खुलासा

आरोपी ने सुराग मिटाने की नीयत से पति की तस्वीरें और पहचान पत्र भी आग में जलाकर राख कर दिए. ​घटना के समय बेटा मजदूरी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था. 17 दिन बाद जब वह गुजरात से घर लौटा और अपने पिता के बारे में पूछा, तो मां टालमटोल करने लगी. बेटे को शक हुआ और जब उसने कड़ाई से पूछताछ की, तो मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही उदयगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेत के ढेर से शव के अवशेष बरामद किए. पुलिस ने आरोपी महिला नहजुबाई को गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया.