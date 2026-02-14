मां ने बच्चों को पिलाई 'मौत की चाय', तीन बच्चों की मौत, महिला की हालत गंभीर

MP News-मध्यप्रदेश के अलीराजपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने तीन बच्चों को जहर वाली चाय पिला दी. इस घटना में तीनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर है. महिला का गुजरात के दाहोद में इलाज जारी है. यह घटना जिले के आम्बुआ थाना क्षेत्र के ग्राम अडवाड़ा की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है.

कीटनाशक दवा चाय में मिलाई

जानकारी के अनुसार, अहवाड़ा निवासी 30 वर्षीय नूर बाई पति मुकेश ने शुक्रवार शाम को अज्ञात कारणों से परेशान होकर घर में रखी कीटनाशक दवा को चाय में मिला दिया. नूर बाई ने अपनी दो बेटियों और एक बेटे को यह जहरीली चाय पिलाई और खुद भी उस चाय को पी लिया. जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो घटना का परिजनों को पता चला. तुरंत सभी को अस्पताल ले जाया गया.

मासूमों ने तोड़ा दम, मां की हालुत नाजुक

अस्पताल के डॉक्टर सचिन पाटीदार के अनुसार, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर किया गया था. इस दुखद घटना में सबसे बड़ी बेटी सावित्री (7) की मौत जिला अस्पताल में हो गई. वहीं, गंभीर हालत में बेटे कार्तिक (5) और छोटी बेटी दिव्या (3) को मां नूर बाई के साथ गुजरात के दाहोद रेफर किया गया था. इलाज के दौरान कार्तिक और दिव्या ने भी दम तोड़ दिया. फिलहाल नूर बाई का इलाज दाहोद के अस्पताल में चल रहा है. महिला की हालत गंभीर बनी हुई है.

पारिवारिक विवाद की आशंका

इस घटना की सचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह, आम्बुआ थाना प्रभारी मोहन डावर के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला का पति मुकेश करीब एक महीने से मजदूरी के सिलसिले में गुजरात गया हुआ था. नूर बाई और मुकेश की शादी साल 2016 में हुई थी. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या दंपत्ति के बीच हाल ही में कोई विवाद हुआ था या किसी तरह का तनाव था.

