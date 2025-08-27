अलीराजपुर में प्रिंसिपल की दादागिरी का पर्दाफाश! चापरासियों से खेतों में करवा रहे थे काम; कलेक्टर ने सिखाया सबक

Alirajpur News: मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां स्कूल के प्राचार्य को चापरासियों से खेत में काम कराना भारी पड़ गया है. स्कूल के प्रिंसिपल ने चापरासियों से स्कूल संबंधित काम कराने की बयाए उन्हें अपने खेतों में काम करने भेज दिया था. इस मामले कि शिकायत की गई शिकायत सही पाने पर कलेक्टर ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है.

क्या है पूरा मामला

मामला जिले के कन्या हाई स्कूल का है. यहां स्कूल के प्रिंसिपल सरदार सिंह चौहान अपने पद से बर्खास्त कर दिए गए है. प्रिंसिपल पर आरोप है कि वे स्कूल के चापरासियों से अपेन खेतों में काम करवाते थे. स्कूल से जुड़े काम करवाने की जगह वे चापरासियों को अपने खेत भेज कर उनसे काम करवाया करते थे. प्रिंसिपल के बारे में शिकायत की गई. प्रिंसिपल पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसपर खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने प्राचार्य सरदार सिंह चौहान को सस्पेंड कर दिया है.

खंड शिक्षा अधिकारी भी निलंबित

इस मामले में दिलचस्प बात ये है कि जिस खंड शिक्षा अधिकारी राम सिंह सोलंकी की जांच रिपोर्ट पर प्राचार्य को सस्पेंड किया गया है, 4 अगस्त को वित्तीय अनियमितता के मामले में कमिश्नर के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी राम सिंह सोलंकी भी सस्पेंड किए जा चुके हैं.

मजदूरों के साथ धोखाधड़ी

वहीं कुछ दिन पहले जिले से मजदूरों के साथ धोखाधड़ी का ममाला सामने आया था. यहां जिले के जोबट विकास खंड के ग्राम डाबड़ी में CM राइस स्कूल में काम कर रहे मजदूरों को उनके मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था. करीब 3-4 महीने से मजदूर अपनी मजदूरी पाने के लिए गुहार लगा रहे थे. मजदूरों का आरोप है कि ठेकेदार ने उन्हें आश्वत किया था कि छत डालने के बाद पूरी मजदूरी दी जाएगी लेकिन मजदूरी देने के समय ठेकेगार नौ दो ग्यारह हो गया.

रिपोर्ट: मनीष वाणी, Z मीडिया, अलीराजपुर