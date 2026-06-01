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पानी के लिए 'पाताल' में उतर रही जिंदगियां...बूंद-बूंद के लिए तरस रहे आदिवासी, संघर्ष देखकर कांप जाएगी रूह

Alirajpur News-आलीराजपुर जिले के ग्राम थांदला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सिस्टम की बदहाली को दिखाती हैं. आदिवासी परिवारों की महिलाएं प्यास बुझाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर 12 फीट गहरे गड्ढे में लकड़ी की सीढ़ियों के सहारे उतरने को मजबूर हैं. अफसरों की फाइलों में पानी बह रहा है, लेकिन जमीन पर सिर्फ सूखी उम्मीदें हैं.

 

Written By  Manish Vani|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:11 PM IST
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पानी के लिए 'पाताल' में उतर रही जिंदगियां...बूंद-बूंद के लिए तरस रहे आदिवासी, संघर्ष देखकर कांप जाएगी रूह

Severe Water Scarcity Reality-भीषण गर्मी के इस मौसम में जहां पानी की एक-एक बूंद अमृत जैसी हो जाती है, वहीं मध्यप्रदेश के आलीराजपुर जिले से सिस्टम को शर्मसार करने वाली बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आईं हैं. जिले के थांदला गांव में पानी की भारी किल्लत के कारण आदिवासी परिवारों की महिलाएं और पुरुष अपनी जान जोखिम में डालकर पानी की बूंद-बूंद के संघर्ष करते हैं. गले तक सूखी प्यास बुझाने के लिए ये ग्रामीण लकड़ी की अस्थाई सीढ़ियों के सहारे 12 फीट गहरे खतरनाक गड्ढों में उतर रहे हैं. जिस पानी को देख जानवर भी अपना मुंह फेर ले, उस पानी को यह लोग पीने को मजबूर हैं. प्रशासनिक अफसरों की फाइलों और कागजों में तो पानी की नदियां बह रही हैं, लेकिन जमीन पर ग्रामीणों के हिस्से सिर्फ सूखी उम्मीदें और जानलेवा संघर्ष ही आया है. आज के इस दौर में इस तरह की तस्वीरें देखना सिस्टम की बदहाली पर सोचने को मजबूर कर देता है. 

जान दांव पर लगाकर भरते हैं पानी
यहां से सामने आईं ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और सिस्टम पर गहरा गुस्सा दिलाने वाली हैं. सूखी और तपती धरती के बीच एक 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है, जिसमें जरा सा पैर फिसलने पर बड़ा हादसा हो सकता है, जान भी जा सकती है. लेकिन भूख और प्यास के आगे इन ग्रामीणों को अपनी जान का डर भी अब छोटा लगने लगा है. पानी का कोई और जरिया न होने के कारण बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी इस जानलेवा कुएं के चक्कर लगाने को मजबूर हैं. 

सालों बाद भी समस्या पुरानी
थांदला गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पानी का यह संकट और उनकी बदहाली नई नहीं है. पिछले कई सालों से हर गर्मी में उन्हें इसी तरह बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है. हर बार शिकायतें होती हैं, नेता आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वही है जो साल पहले हुआ करती थी. 

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कागजों में बड़े-बड़े और जमीनी हकीकत
एक तरफ जहां विभाग के जिम्मेदार अफसर एसी कमरों में बैठकर दावा कर रहे हैं कि गांव में पर्याप्त हैंडपंप हैं और पानी की कोई कमी नहीं है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की सरेआम धज्जियां उड़ा रही हैं. कागजों में दावा किया जाता है कि गांव में सरकारी योजनाएं चालू हैं, हैंडपंप काम कर रहे हैं और यहां पानी का संकट नहीं है. लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है, पूरे गांव में कहने को सिर्फ दो हैंडपंप हैं. उनमें से भी एक में खारा पानी निकलता है जो पीने लायक बिल्कुल नहीं है, और दूसरा हैंडपंप महीनों से पूरी तरह खराब पड़ा है. 

हर दिन 2 किलोमीटर का सफर
जिंदगी की चंद बूंदों के लिए इन ग्रामीणों को सुबह से शाम तक संघर्ष करना पड़ता है. दिनभर दोपहर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग पानी के लिए चक्कर काटते हैं. ग्रामीणों को रोजाना डेढ़ किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है और अपनी जिंगदी दांव पर लगाकर इन जानलेवा गड्ढों से पानी छानना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें-सुबह 3 बजे टॉर्च की रोशनी में पानी की तलाश, बूंद-बूंद लिए जोखिम में जान...

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