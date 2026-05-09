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दामाद की आरती उतारने पहुंचीं तीन-तीन सास...सासों के 'इमली' वाले स्वागत ने लूट ली महफिल, नजारा देख मेहमान भी रह गए दंग

Alirajpur News-आलीराजपुर में बीजेपी नेता की बेटियों की शादी चर्चा का विषय बन गई है. शादी में दूल्हों को आशीर्वाद देने एक नहीं बल्कि तीन-तीन सास पहुंची. तीनों सास ने मिलकर दामाद का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया.

 

Written By  Harsh Katare|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 09, 2026, 04:55 PM IST
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दामाद की आरती उतारने पहुंचीं तीन-तीन सास...सासों के 'इमली' वाले स्वागत ने लूट ली महफिल, नजारा देख मेहमान भी रह गए दंग

MP Unique News-मध्यप्रदेश के आलीराजुपर जिले के नानपुर गांव से एक ऐसी शादी की खबर सामने आई है, जो इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है. आमतौर पर शादियों में दूल्हे का स्वागत उसकी सास करती है, लेकिन इस शादी में नजारा बेहद अनूठा और हैरान करने वाला था. यहां मंडप में दूल्हे का भव्य स्वागत करने के लिए उसकी एक या दो नहीं, बल्कि तीन-तीन सासें मौजूद थीं. 

बीजेपी नेता की बेटियों की थी शादी
दरअसल, यह पूरा मामला आलीराजपुर के स्थानीय बीजेपी नेता समरथ मौर्य के परिवार से जुड़ा है. समरथ मौर्य की दो बेटियों, सपना और करिश्मा का विवाह संपन्न हो रहा था. इस विशेष विवाह समारोह में दो अलग-अलग गावों से बारातें पहुंची थीं. पहली बारात सोरवा गांव से आई थी, जबकि दूसरी बारात देहडला गांव से नानपुर पहुंची. जैसे ही दोनों दूल्हे अपनी-अपनी बारात लेकर वधू पक्ष के द्वारा पर पहुंचे, वहां स्वागत के लिए जो दृश्य दिखा उसने सबका ध्यान खींच लिया. 

तीन सासों ने किया स्वागत
द्वार पर स्वागत के लिए ससुर के रूप में बीजेपी नेता समरथ मौर्य खड़े थे और उनके साथ उनकी तीन पत्नियां, नानबाई, मेलाबाई और सकरीबाई भी मौजूद थीं. रिश्तों के लिहाज से ये तीनों ही दूल्हे की सास लगीं. ससुर समरथ मौर्य ने जहां हाथ जोड़कर सभी बारातियों का अभिवादन किया, वहीं उनकी तीनों पत्नियों ने मिलकर अपने दामादों का पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर और आरती उतारकर आत्मीय स्वागत किया. 

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शादी को लेकर चर्चा में रहे थे समरथ
गौर करने वाली बात यह है कि समरथ मौर्य का परिवार पहने भी सुर्खियों में रह चुका है. साल 2022 में समरथ मौर्य ने खुद अपनी तीनों पत्नियों के साथ एक ही मंडप में एक साथ फेरे लिए थे, जो उस समय चर्चा का केंद्र बना था. अब अपनी बेटियों की शादी में भी उन्होंने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया. समरथ मौर्य ने अपने बेटियों की शादी की पत्रिका में भी अपनी तीनों पत्नियों के नाम छपवाए थे. 

कैबिनेट मंत्री हुए शामिल
इस अनोखी और भव्य शादी की चर्चा इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि इसमें मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान भी विशेष रूप से शामिल होने पहुंचे. उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया और इस अनूठे पारिवारिक मिलन के साक्षी बने. (रिपोर्ट-मनीष वाणी)

यह भी पढ़ें-MP के शिवपुरी अपहरण की घटना से हड़कंप, 22 साल की मां 3 माह की बच्ची हुई किडनैप

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