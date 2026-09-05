13वीं वेस्ट जोन प्री-नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप: अलीराजपुर की वेदिका महेश रावत ने गोवा में लहराया परचम, जीते 3 पदक

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अलीराजपुर जिले की होनहार निशानेबाज वेदिका महेश रावत ने गोवा में आयोजित 13वीं वेस्ट जोन प्री-नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया है. वेदिका ने शानदार निशाना साधते हुए प्रतियोगिता में कुल तीन पदक अपने नाम किए. गोवा में दिखाए गए इस बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत वेदिका महेश रावत का चयन अब राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप (National Shooting Championship) के लिए हो गया है. राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाने के बाद वह जल्द ही देश के शीर्ष निशानेबाजों के साथ मुकाबला करती नजर आएंगी.
विधायक ने जताई खुशी
वेदिका की इस शानदार उपलब्धि और राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर उनकी माता और जोबट विधायक सेना पटेल ने अपार खुशी जाहिर की है. उन्होंने अपनी बेटी को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य और आगामी नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने की शुभकामनाएं दीं. वेदिका की इस सफलता से जिले के खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों में हर्ष की लहर है.
जोबाट की विधायक की बेटी हैं महेश रावत
बता दें कि, इससे पहले अलीराजपुर की वैदिका रावत ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया था. वह मध्य प्रदेश के आदिवासी विकास परिषद के राज्य उपाध्यक्ष महेश रावत (पटेल) और जोबाट की विधायक सेना महेश पटेल की बेटी हैं.
13वीं वेस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की तत्वावधान में किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता में राइफल, पिस्टल और शॉटगन कैटेगरी में कई इवेंट्स शामिल हैं. राइफल कैटेगरी की प्रतियोगिता 3 से 6 सितंबर, 2026 तक गोवा के मांड्रेम में यश शूटिंग हब में आयोजित की जा रही है और इसका आयोजन गोवा स्टेट राइफल एसोसिएशन कर रहा है. राइफल कैटेगरी के इवेंट्स में 10m एयर राइफल, 50m राइफल 3-पोजीशन और 50m राइफल प्रोन जैसे मुकाबले शामिल हैं.
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