13वीं वेस्ट जोन प्री-नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप: अलीराजपुर की वेदिका महेश रावत ने गोवा में लहराया परचम, जीते 3 पदक

अलीराजपुर जिले की होनहार निशानेबाज वेदिका महेश रावत ने गोवा में आयोजित 13वीं वेस्ट जोन प्री-नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया है. वेदिका ने शानदार निशाना साधते हुए प्रतियोगिता में कुल तीन पदक अपने नाम किए. ​गोवा में दिखाए गए इस बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत वेदिका महेश रावत का चयन अब राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप (National Shooting Championship) के लिए हो गया है. राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाने के बाद वह जल्द ही देश के शीर्ष निशानेबाजों के साथ मुकाबला करती नजर आएंगी.