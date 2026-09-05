Add Zee Business As A Preferred Source
App

13वीं वेस्ट जोन प्री-नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप: अलीराजपुर की वेदिका महेश रावत ने गोवा में लहराया परचम, जीते 3 पदक

अलीराजपुर की निशानेबाज वेदिका महेश रावत ने गोवा में आयोजित 13वीं वेस्ट जोन प्री-नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन पदक जीते. इस उपलब्धि के बाद उनका चयन राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है.

Written ByManish VaniEdited ByPooja
Published: Sep 05, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:39 PM IST
13वीं वेस्ट जोन प्री-नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप: अलीराजपुर की वेदिका महेश रावत ने गोवा में लहराया परचम, जीते 3 पदक

About the Author

Manish Vani

Manish Vani

रिपोर्टर

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अनिल सुचारी बने भंडार गृह निगम के MD, निधि निवेदिता को मिली बड़ी जिम्मेदारी...
2
3
4
5