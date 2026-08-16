/आलीराजपुर में BJP अनुसूचित जनजाति मोर्चा की नियुक्तियों पर घमासान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष बनाने का आरोप

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आलीराजपुर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति (अजा) मोर्चा के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पार्टी के भीतर विवाद खड़ा हो गया है. नियुक्तियों को लेकर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं. मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है और संगठन के फैसले को लेकर नाराजगी सामने आने लगी है. हाल ही में, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के तहत प्रदीप गोजा को आलीराजपुर मंडल अध्यक्ष प्रदीप गोज और सुजीत चौहान को नानपुर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष घोषित किया गया. इस घोषणा के बाद दोनों युवा नेताओं ने वीडियो जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई है.
वीडियो में प्रदीप गोज और सुजीत चौहान ने सार्वजनिक रूप से बयान देकर साफ किया है कि वे कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हैं और उनका बीजेपी से कोई लेना-देना नहीं है. दोनों नेताओं ने का कहा है कि उन्हें इस नियुक्ति के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी. उनके अनुसार, संगठन ने इस मामले पर उनसे कोई चर्चा नहीं की और न ही उनकी सहमति ली गई. उन्होंने साफ किया कि वे पहले से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं. दोनों नेताओं ने कहा कि उनकी BJP में कोई भी संगठनात्मक पद संभालने की इच्छा नहीं है. उनका कहना है कि अगर पार्टी स्तर पर उनसे पहले ही सलाह मशविरा किया गया होता, तो वे अपना रुख स्पष्ट कर देते.
अजा जिला अध्यक्ष की प्रतिक्रिया
इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोहन डोडवे ने बताया कि पार्टी किसी भी कार्यकर्ता का चयन बिना उचित विचार-विमर्श के नहीं करती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियुक्तियों को अंतिम रूप कार्यकर्ताओं के पिछले प्रदर्शन का आकलन करने और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद ही दिया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रदीप गोज और सुजीत चौहान लगातार संपर्क में थे और उन्होंने मंडल के लिए लिस्ट बनाने में मदद की थी. जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनके रुख में अचानक आए इस बदलाव के पीछे का कारण केवल वे ही अच्छे से बता सकते हैं. आगे क्या कदम उठाया जाएगा, इस बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन से जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार आगे के फैसले लिए जाएंगे.
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