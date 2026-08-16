/आलीराजपुर में BJP अनुसूचित जनजाति मोर्चा की नियुक्तियों पर घमासान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष बनाने का आरोप

अजा जिला अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोहन डोडवे ने बताया कि पार्टी किसी भी कार्यकर्ता का चयन बिना उचित विचार-विमर्श के नहीं करती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियुक्तियों को अंतिम रूप कार्यकर्ताओं के पिछले प्रदर्शन का आकलन करने और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद ही दिया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रदीप गोज और सुजीत चौहान लगातार संपर्क में थे और उन्होंने मंडल के लिए लिस्ट बनाने में मदद की थी. जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनके रुख में अचानक आए इस बदलाव के पीछे का कारण केवल वे ही अच्छे से बता सकते हैं. आगे क्या कदम उठाया जाएगा, इस बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन से जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार आगे के फैसले लिए जाएंगे.