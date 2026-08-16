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आलीराजपुर में BJP अनुसूचित जनजाति मोर्चा की नियुक्तियों पर घमासान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष बनाने का आरोप

आलीराजपुर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है. आलीराजपुर और नानपुर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बनाए गए प्रदीप गोजा और सुजीत चौहान ने वीडियो जारी कर नियुक्ति पर आपत्ति जताई.

Reported ByManish Vani
Published: Aug 16, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:07 AM IST
आलीराजपुर में BJP अनुसूचित जनजाति मोर्चा की नियुक्तियों पर घमासान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष बनाने का आरोप

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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