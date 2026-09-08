/79 सालों से था इंतजार...धार जिले में आजादी के बाद पहली बार चली ट्रेन, प्रतापनगर से टांडा रोड के बीच हर दिन दौड़ेगी MEMU ट्रेन

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मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले के लिए मंगलवार ऐतिहासिक दिन है. आजादी के बाद पहली बार जिले में यात्री ट्रेन सेवा शुरू हुई. छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना के तहत प्रताप नगर से टांडा रोड के बीच चलने वाली MEMU ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
आजादी के बाद पहली बार धार जिले में रेल सेवा की शुरुआत हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा से वर्चुअल माध्यम के जरिए प्रतापनगर-वडोदरा से टांडा रोड के बीच चलने वाली नई MEMU यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. इसके साथ गी छोटी उदयपुर-धार रेल परियोजना के तहत जोबट-टांडा रोड नई रेल लाइन के हिस्से का भी शुभारंभ किया गया.
केंद्रीय राज्य मंत्री और धार-महू की सांसद सावित्री ठाकुर धार की ओर से आते हुए टांडा रोड पर मौजूद थीं. ट्रेन के उद्घाटन के लिए टांडा रोड स्टेशन को सजाया गया था और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. धार जिले के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है, जो आजादी के बाद से ही रेल कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहा था. हालांकि, इस उपलब्धि के साथ एक अहम बात यह भी है कि ट्रेन धार जिले तक तो पहुंच रही है, लेकिन खुद धार शहर तक नहीं. टांडा रोड तक रेल लाइन पहुंचने के बावजूद, धार जिला मुख्यालय को अभी भी अपनी पहली पैसेंजर ट्रेन का इंतजार करना होगा.
12 कोच वाली MEMU ट्रेन चलेगी
क्षेत्रीय विकास और रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन धार और अलीराजपुर जिले के लिए बेहद खास रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से जुड़कर धार-अलीराजपुर रेल मार्ग पर नई मेमो (MEMU) ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस सौगात के बाद से ही क्षेत्र के निवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. रेलवे के एक और अधिकारी ने बताया कि वडोदरा के प्रताप नगर स्टेशन और धार के टांडा रोड स्टेशन के बीच रोजाना 12 कोच वाली MEMU ट्रेन चलेगी. उन्होंने बताया कि यह पैसेंजर ट्रेन गुजरात के वडोदरा और छोटा उदयपुर जिलों को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और धार जिलों से जोड़ेगी.
पहली यात्रा में लोगों का उत्साह
ट्रेन के शुभारंभ के साथ ही पहली बार इसमें सफर करने वाले यात्रियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी. स्थानीय लोगों और यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि लंबे समय से इस क्षेत्र को बेहतर रेल सुविधा की जरूरत थी, जो अब पूरी हो गई है.
रोजगार और व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार
क्षेत्रीय नागरिकों और व्यापारियों का मानना है कि मेमो ट्रेन की शुरुआत से जिले में आवागमन सुलभ होगा, जिससे स्थानीय व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही, बड़े शहरों से सीधा संपर्क जुड़ने के कारण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
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