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79 सालों से था इंतजार...धार जिले में आजादी के बाद पहली बार चली ट्रेन, प्रतापनगर से टांडा रोड के बीच हर दिन दौड़ेगी MEMU ट्रेन

मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले के लिए मंगलवार ऐतिहासिक दिन है. आजादी के बाद पहली बार जिले में यात्री ट्रेन सेवा शुरू हुई. छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना के तहत प्रताप नगर से टांडा रोड के बीच चलने वाली MEMU ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

Reported ByManish Vani
Published: Sep 08, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:46 PM IST
79 सालों से था इंतजार...धार जिले में आजादी के बाद पहली बार चली ट्रेन, प्रतापनगर से टांडा रोड के बीच हर दिन दौड़ेगी MEMU ट्रेन

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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