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'बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी' गाने पर गणेश पंडाल में किया डांस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, फिर मांगनी पड़ी माफी

Alirajpur News: आलीराजपुर जिले के जोबट में गणेश पंडाल में फिल्मी गानों पर अश्लील डांस करने को लेकर हुए विवाद के बाद किन्नर दीपिका राठौड़ ने माफी मांगी है. उन्होंने कहा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था.

Written ByManish VaniEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 21, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:12 AM IST
'बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी' गाने पर गणेश पंडाल में किया डांस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, फिर मांगनी पड़ी माफी

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