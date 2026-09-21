'बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी' गाने पर गणेश पंडाल में किया डांस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, फिर मांगनी पड़ी माफी

विवाद के बाद मांगनी पड़ी माफी

विवादित डांस को लेकर हुई कड़ी आलोचना के बाद किन्नर दीपिका राठौर ने एक बयान जारी किया है. पूरी घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए दीपिका राठौर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि, मुझसे गलती हुई और मैं इसके लिए माफी मांगती हूं. मेरा मकसद कभी भी किसी की धार्मिक या निजी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. अगर मेरे डांस से किसी की भावनाओं को चोट पहुंची है, तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूं.