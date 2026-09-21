'बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी' गाने पर गणेश पंडाल में किया डांस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, फिर मांगनी पड़ी माफी

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मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले के जोबट इलाके में गणेश उत्सव पंडाल में हुए एक विवादित डांस के बाद तनाव पैदा हो गया. इस कार्यक्रम के दौरान फिल्मी गानों पर आपत्तिजनक और अश्लील डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और विभिन्न धार्मिक संगठनों में भारी नाराजगी फैल गई और उन्होंने सोशल मीडिया ये लेकर जमीनी स्तर पर जोरदार विरोध दर्ज कराया.
जोबट में गणेश पंडाल में विवादित डांस
दरअसल, जोबट में गणेश उत्सव पंडाल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान दीपिका राठौर नाम की एक किन्नर ने "बंदूक चलेगी" और फिल्म के दूसरे गानों पर अश्लील डांस किया. बाद में इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद, स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों ने सोशल मीडिया पर इस घटना का जोरदार विरोध किया. मामले की गंभीरता और बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत दखल दिया.
विवाद के बाद मांगनी पड़ी माफी
विवादित डांस को लेकर हुई कड़ी आलोचना के बाद किन्नर दीपिका राठौर ने एक बयान जारी किया है. पूरी घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए दीपिका राठौर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि, मुझसे गलती हुई और मैं इसके लिए माफी मांगती हूं. मेरा मकसद कभी भी किसी की धार्मिक या निजी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. अगर मेरे डांस से किसी की भावनाओं को चोट पहुंची है, तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूं.
पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद थमा मामला
इस बीच, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप किया. पुलिस की सख्त कार्रवाई व बढ़ते विरोध को देखते हुए गणेश उत्सव समिति ने इस घटना के लिए पहले ही लिखित और सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी. अब कलाकारों की तरफ से भी किन्नर दीपिका राठौड़ ने सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए मामले को शांत करने की अपील की है.
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