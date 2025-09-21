20 करोड़ के शिक्षा विभाग घोटाला मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कमल राठौर के रिश्तेदारों की 4.5 करोड़ की 14 अचल संपत्तियां कुर्क

Indore BEO Scam: इंदौर के बीईओ कट्ठीवाड़ा शिक्षा विभाग से जुड़े 20 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी ने कार्रवाई की. मुख्य आरोपी कमल राठौर और उसके रिश्तेदारों की 14 संपत्तियां कुर्क की गईं और 24 जून को उनके घरों पर छापेमारी भी हुई.
ED News: मध्य प्रदेश में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस (बीईओ) से जुड़े 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर सब जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 4.5 करोड़ रुपए की 14 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया. यह कार्रवाई कमल राठौर और अन्य आरोपियों द्वारा बीईओ कट्ठीवाड़ा, अलीराजपुर से फर्जी बिल बनाकर सरकारी फंड के दुरुपयोग के मामले में की गई है.
जांच में पता चला कि 2018 से 2023 के बीच आरोपियों ने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) पर बनाए गए और स्वीकृत फर्जी बिलों के जरिए सरकारी पैसे का बड़े पैमाने पर गबन किया. पुलिस ने पहले ही बीईओ कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की और पाया कि 917 फर्जी बिलों के जरिए 20.47 करोड़ रुपए 134 बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए.
ईडी की बड़ी कार्रवाई
आलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा शिक्षा विभाग से जुड़े 20 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने मुख्य आरोपी कमल राठौर और उसके रिश्तेदारों की 14 संपत्तियों को 4.5 करोड़ रुपए तक की कीमत में अस्थायी रूप से कुर्क किया. 24 जून को इनके घरों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज मिले. ईडी ने इस कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी.
मनी ट्रेल की जांच जारी
जांच में पता चला कि आरोपियों ने नकद पैसे निकालकर रिश्तेदारों के खातों में डाले और अलीराजपुर व पन्ना में कई संपत्तियों में निवेश किया. कई संपत्तियां परिवार के नाम पर खरीदी गईं और बाद में बेच दी गईं, ताकि पैसे के अवैध स्रोत को छुपाया जा सके. मुख्य आरोपी कमल राठौर 10 अगस्त 2025 को इंदौर से गिरफ्तार हुआ और फिलहाल जेल में है. ईडी अब भी बाकी संपत्तियों और मनी ट्रेल की जांच कर रही है. (रिपोर्टः मनीष वानी, अलीराजपुर)
