आलीराजपुर कलेक्टर के नाम से बनी फर्जी Facebook आईडी, लोगों को भेजी जा रही फ्रेंड रिक्वेस्ट

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मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के नाम का गलत इस्तेमाल करके साइबर धोखाधड़ी की कोशिश का एक गंभीर मामला सामने आया है. अज्ञात हैकर्स ने आलीराजपुर की कलेक्टर नीतू माथुर के नाम और आधिकारिक फोटो का इस्तेमाल करके एक फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई है और वे इस अकाउंट से लोगों को फ़्रेंड रिक्वेस्ट और मैसेज भेज रहे हैं.
कलेक्टर नीतू माथुर नाम से बनी फर्जी Facebook आईडी
मामले की जानकारी मिलने पर कलेक्टर नीतू माथुर ने तुरंत स्थिति का संज्ञान लिया और जिले के निवासियों के लिए अलर्ट जारी किया. उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी संदिग्ध फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें और न ही किसी तरह की पैसों की मांग या झांसे में आएं. यदि किसी के पास उनके नाम से फर्जी आईडी से संदेश आता है, तो उसे तुरंत ब्लॉक और रिपोर्ट करें.
जिला प्रशासन ने दिए जांच के निर्देश
इस बीच, मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस और साइबर सेल को जांच करने का निर्देश दिया है. साइबर टीम ने फेक ID को ब्लॉक करने, उसे बनाने वाले आरोपी की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
एमपी में तेजी से बढ़ रहे ठगी के मामले
आलीराजपुर कलेक्टर के नाम से फर्जी आईडी बनाने जैसे साइबर मामलों के साथ-साथ खुद को असली अफसर बताकर ठगी करने के कई सनसनीखेज मामले सामने आए हैं. इंदौर में पुलिस ने हिमांशु पांचाल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से 2018 बैच का IAS अधिकारी बनकर लोगों को धोखा दे रहा था. इतना ही नहीं, राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की पहचान चुराकर या फर्जी पद बताकर ठगी करने के आरोप में कई लोगों को पकड़ा गया.
साइबर ठगों से रहें सावधान
चाहे कलेक्टर की फर्जी फेसबुक आईडी हो, फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर ठगी करना हो या फिर ट्रेडिंग ऐप के जरिए करोड़ों का फ्रॉड मध्य प्रदेश में सामने आ रही ये घटनाएं बताती हैं कि अपराधी नए-नए तरीकों से आम जनता और प्रशासन को निशाना बना रहे हैं. ऐसे में सबसे अच्छा बचाव यही है कि सोशल मीडिया पर अजनबियों या संदिग्ध अधिकारियों के दावों पर आंख बंद करके भरोसा न किया जाए और कोई भी आर्थिक लेन-देन करने से पहले पूरी तरह से जांच-पड़ताल कर ली जाए.
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