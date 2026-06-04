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'खुदाई में निकले सोने' का झांसा देकर वनरक्षक से ठगी, नकली बिस्किट थमाकर फरार

Alirajpur News: मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक शातिर ठगों ने वनरक्षक को असली बताकर नकली सोने के बिस्किट थमा दिए. उसके बदले में लगभग 3 लाख रुपए भी ऐंठ लिए. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish Vani|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Jun 04, 2026, 03:50 PM IST
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Alirajpur Crime News
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Alirajpur Crime News: आलीराजपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां 'खुदाई में मिले सोने' के लालच में फॉरेस्ट विभाग के एक वनरक्षक को भारी कीमत चुकानी पड़ी है. शातिर ठगों ने वनरक्षक को असली बताकर नकली सोने के बिस्किट थमा दिए और उनसे 2 लाख 90 हजार रुपये ऐंठ लिए. हालांकि, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया और एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

आलीराजपुर वन परिक्षेत्र में तैनात वनरक्षक बापू सिंह शायद ही जानते थे, कि एक छोटी सी मुलाकात उनके लिए लाखों का नुकसान लेकर आएगी. दरअसल, एक वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान बापू सिंह का परिचय दीवान नाम के एक युवक से हुआ था. दीवान ने बड़ी ही चालाकी से वनरक्षक को अपने जाल में फंसाया.

खुदाई में मिले बिस्किट
दीवान ने बापू सिंह को कहानी सुनाई कि उसके दोस्त राकेश को मजदूरी और खुदाई के दौरान सोने के कुछ बिस्किट मिले हैं. उसने बताया कि राकेश को पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वह इन बिस्किट को सस्ते में बेचना चाहता है. सस्ते सोने के लालच में आकर वनरक्षक बापू सिंह सौदा करने को तैयार हो गए और उन्होंने दीवान की भेजी गई एक महिला को 2 लाख 90 हजार रुपये की मोटी रकम सौंप दी.

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पुलिस ने दर्ज किया केस
पैसे देने के बाद जब बापू सिंह उन बिस्किट को चेक करवाने के लिए सुनार की दुकान पर पहुंचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. सुनार ने बताया कि सारे बिस्किट नकली हैं. ठगे जाने का अहसास होने पर वनरक्षक ने तुरंत पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया.

आगे की पूछताछ जारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए झाबुआ और धार जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश दी और इस गिरोह के दो पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 70 हजार रुपये नकद भी बरामद कर लिए हैं और अब आगे की पूछताछ जारी है.

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