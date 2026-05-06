मैं अभी जिंदा हूं कलेक्टर साहब... फाइलों में दफन एक टीचर की कहानी, जगह दे रहा जिंदा होने के सबूत

मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक जीवित गेस्ट टीचर को कागज में मृत दिखा दिया गया. घटना सामने आने के बाद सिस्टम की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. अब शिक्षक जगह-जगह अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है. उदयगढ़ विकासखंड में रहने वाले सुंदर सिंह बघेल, इन दिनों सरकारी फाइलों से अपनी 'मौत' को मिटाने और खुद को 'जिंदा' साबित करने की जद्दोजहद कर रहे हैं. यह पूरी कहानी सिस्टम की उस घोर लापरवाही को उजागर करती है, जो किसी भी आम आदमी के जीवन को एक झटके में दुःस्वप्न में बदल सकती है. आलीराजपुर जनसुनवाई के दौरान उदयगढ़ विकासखंड के अतिथि शिक्षक सुंदर सिंह बघेल ने कलेक्टर नीतू माथुर को एक आवेदन देकर बताया कि मैं जीवित हूं.

17 दिसंबर 2025 को घोषित किया गया मृत

दरअसल, इस परेशानी की शुरुआत तब हुई जब सुंदर सिंह अपने बेटे का एक आश्रम में एडमिशन कराने के लिए गए. एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें अपनी समग्र आईडी (नंबर 128854697) की ई-केवाईसी (e-KYC) करवानी थी. जब वह ऑनलाइन सेंटर पर पहुंचे और ऑपरेटर ने उनका डेटा दर्ज किया, तो स्क्रीन पर जो दिखा, उसने सुंदर सिंह के पैरों तले जमीन खिसका दी.

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सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 17 दिसंबर 2025 को सुंदर सिंह को आधिकारिक तौर पर 'मृत' घोषित किया जा चुका था। उनकी इस तथाकथित मौत के कारण उनका नाम उनके ही परिवार की समग्र आईडी से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया था। अब पिता के कागजों में मृत होने के कारण, बेटे के एडमिशन की प्रोफाइल बार-बार रिजेक्ट हो रही थी। एक जिंदा बाप, अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए अचानक कागजों में लाश बन चुका था.

मैं अभी जिंदा हूं कलेक्टर साहब...

ब्लॉक और स्थानीय स्तर पर जब इस बड़ी गड़बड़ी की कोई सुनवाई नहीं हुई, तो थका-हारा यह शिक्षक न्याय की आस में जिला मुख्यालय की ओर निकल पड़ा. आलीराजपुर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान सुंदर सिंह बघेल जिला कलेक्टर नीतू माथुर के सामने पहुंचे. उन्होंने अपने हाथ में एक आवेदन थाम रखा था, जिसके जरिए वो बताना चाहते थे- 'मैडम, मैं जिंदा हूं!' उन्होंने कलेक्टर को अपनी पूरी व्यथा सुनाई और बताया कि कैसे सिस्टम की एक लिपिकीय गलती उनके परिवार के लिए भारी मुसीबत बन गई है.

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

मामले की गंभीरता और इस भद्दे मजाक को देखते हुए कलेक्टर नीतू माथुर ने तत्काल जिला पंचायत सीईओ को इस पूरे प्रकरण की कड़ी जांच के आदेश दे दिए हैं. हालांकि, प्रशासन ने अब जांच शुरू कर दी है, लेकिन यह घटना अपने पीछे कई सुलगते हुए सवाल छोड़ जाती है. आखिर जिस समस्या का समाधान एक मामूली सुधार के साथ ब्लॉक स्तर पर ही हो जाना चाहिए था, उसके लिए एक आम नागरिक को अपना पैसा और समय बर्बाद कर कलेक्टर के पास क्यों भटकना पड़ा?

कागजों में किसी जीवित व्यक्ति को 'मृतक' (Declared Dead) घोषित कर देना प्रशासनिक लापरवाही की वह इंतहा है, जहां एक इंसान को अपना वजूद साबित करने के लिए फाइलों से लड़ना पड़ता है। यह सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की विफलता की कहानी है.