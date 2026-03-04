वारंटी को पकड़ने आई गुजरात पुलिस पर हमला, हवाई फायरिंग कर बचानी पड़ी जान, गाड़ियों में तोड़फोड़

Gujarat Police Team Attacked-मध्यप्रदेश के आलीराजपुर जिले से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक वारंटी को पकड़ने आई गुजरात की आणंद पुलिस पर ग्रामीणों और अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया. स्थिति इतनी बिगड़ी गई कि पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए तीन बार हवाई फायर करने पड़े. हमले में पुलिस की गाड़ियों के कांच टूट गए हैं और जवानों को भागकर स्थानीय थाने में शरल लेनी पड़ी.

जानिए क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, गुजरात के आणंद जिले की पुलिस एक फरार अपराधी की तलाश में आलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र पहुंची थी. पुलिस टीम जैसे ही नानी बडोई गांव में दाखिल हुई, वहां मौजूद ग्रामीणों और अपराधियों के समर्थकों ने पुलिस का रास्ता रोक लिया. देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव और हमला शुरू कर दिया. अचानक हुए हमले के बाद पुलिसकर्मियों को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा. पुलिस की टीम नजदीकी थाने में पहुंची और शरण ली.

दोबारा हुआ हमला, पुलिस ने की फायरिंग

जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो पुलिस की टीम थाने से बाहर निकली, लेकिन कुछ ही दूरी पर ग्रामीणों ने उन्हें दोबारा घेर लिया और हमला कर दिया. खुद को घिरा देख और जान पर संकट भांपते हुए गुजरात पुलिस ने आत्मरक्षा में तीन राउंट हवाई फायर किए. इस झड़प में गुजरात पुलिस के वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है और उनके कांच चकनाचूर हो गए हैं.

एक महीने में दूसरी बड़ी वारदात

आलाराजपुर जिले में यह एक महीने के भीतर इस तरह की दूसरी घटना है. इसके पहले गोवा पुलिस की टीम जब बोरी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करने पहुंची थी, तब भी इसी तरह का हमला किया गया था. इस घटना को लेकर एडिशनल एसपी प्रदीप पटेल ने बताया कि गुजरात की आणंद पुलिस वारंटी की तलाश में आई थी, जहां ग्रामीणों ने उनके साथ विवाद और पथराव किया. पुलिस ने अपने बचाव में हवाई फायर किए हैं. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट- मनीष वाणी, आलीराजपुर

