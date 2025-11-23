Advertisement
एमपी के सबसे गरीब जिले में धर्मांतरण का खेल! पति-पत्नी ने 50 महिलाओं को दी जान से मारने की धमकी

Alirajpur Religious Conversion Case: मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर लगभग 50 महिलाओं को डरा धमकाकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी. मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 23, 2025, 03:29 PM IST
Alirajpur news: आलीराजपुर जिले में अवैध धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बीमारी ठीक करने और सुख-समृद्धि का लालच देकर बहकाया जा रहा था. खासकर 50 से ज्यादा महिलाओं को निशाना बनाया गया. मामला शनिवार को उजागर होते ही पूरा गांव भड़क उठा. आदिवासी समाज के लोग नानपुर थाने पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने साफ कहा कि धर्म बदलवाने की कोशिशों को यहां कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी पति-पत्नी उन्हें रात में अपने घर बुलाते थे और ईसा मसीह की प्रार्थना करने का दबाव डालते थे. विरोध करने पर कहा जाता 'प्रार्थना नहीं की तो जान चली जाएगी…'. इससे महिलाओं में दहशत फैल गई. शिकायत दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों ने मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि आदिवासी संस्कृति और आस्था से छेड़छाड़ न हो सके.

पुलिस मामले की जांच में जुटी
जानकारी के मुताबिक, आरोपी पहले भी कई बार धर्मांतरण का प्रयास कर चुके हैं. यह मामला तभी सामने आया जब कुछ महिलाओं ने हिम्मत करके पुलिस तक अपनी बात पहुंचाई. पुलिस ने आरोपी दंपत्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 196, 299, 351(3) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 5 के तहत केस दर्ज किया है. फिलहाल जांच जारी है और ग्रामीण न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

