MP का जिला अलीराजपुर अब हुआ 'आलीराजपुर', जानिए किसकी सहमति से बदला नाम

Alirajpur Name changed to Aalirajpur: मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का नाम बदल गया है. जिला अलीराजपुर अब आलीराजपुर से जाना जाएगा. मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अलीराजपुर का नाम परिवर्तित कर आलीराजपुर करने की अधिसूचना जारी कर दी है. राजस्व विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के बाद से शहर-शहर में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. वहीं जिले का नाम बदलने का फैसला केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनापत्ति पत्र के आधार पर लिया गया है.

अलीराजपुर हुआ आलीराजपुर

अलीराजपुर जिले का नया नामकरण किया गया है. जिले को अब आलीराजपुर से जाना जाएगा. राज्य सरकार की ओर से नए नाम को लेकर जारी हुई अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी. केंद्र सरकार ने भी आलीराजपुर नाम के लिए मंजूरी दे दी है.

नाम बदले जाने की वजह

आलीराजपुर के स्थानीय लोगों ने नाम में लगे अली शब्द पर आपत्ति जताया था. लोगों द्वारा लंबे समय से जिले का नाम बदले जाने की मांग की गई थी. स्थानीय लोगों की मांग को सुनते हुए कलेक्टर ने जिले का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था. यहां से ये प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर बढ़ा. केंद्र सरकार ने भी 21 अगस्त को एनओसी जारी करते हुए नाम बदले जाने के लिए मंजूरी दे दी. फिलहाल

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी दस्तावेजों में भी बदलेंगे नाम

बता दें कि, अलीराजपुर को नया नाम देने की योजना साल 2012 से ही की जा रही है. नई अधिसूचना लागू होने के बाद से अब सभी सरकारी दस्तावेजों, रिकॉर्ड, राजपत्र में अलीराजपुर को आलीराजपुर लिखा जाएगा. जिले का ये नाम इसकी नई पहचान के रूप में देखी जा रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. आलीराजपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.