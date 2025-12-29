Advertisement
'बेटे-बेटियों की शादी रोकना चाहती है सरकार...', कांग्रेस ने सोना-चांदी की महंगाई को लेकर खड़े किए सवाल

MP Inflation News: मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक ने बीजेपी सरकार पर महंगाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं. दरअसल, जोबट से विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है. लेकिन चांदी के दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. आदिवासी समाज में बेटियों की शादी में दो किलो चांदी चढ़ाने की प्रथा है. वहीं महंगाई को लेकर कहा कि आदिवासी समाज में अब शादी करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 29, 2025, 03:30 PM IST
आदिवासी शादियों पर संकट
आदिवासी शादियों पर संकट

MP Tribal Marriage System: इन दिनों पूरे देश में महंगाई के चलते हाहाकार मचा हुआ है. सोना-चांदी के दाम लगातार बढते ही जा रहे हैं. इसको लेकर मध्य प्रदेश के जोबट विधानसभा से विधायक सेना महेश पटेल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. वहीं उन्होंने कहा कि सरकार बेटे-बेटियों की शादी रोकना चाहती है. आगे बताया कि आदिवासी समाज में बेटियों को 2 किलो चांदी चढ़ाने की प्रथा है, लेकिन इस समय सोना-चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. इस समय जो चांदी के भाव चल रहे हैं, आदिवासी समाज में चांदी खरीदना मुश्किल हो गया है. ऐसे में आदिवासी समाज में अब शादी करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है. वहीं उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार है. लेकिन भाव में कोई कमी नहीं आ रही है.

विधायक सेना महेश पटेल ने ZEE MEDIA टीम से कहा कि हम सब आदिवासी भाई-बहन हैं. दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी फूल वाली सरकार है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी समाज की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. हमारे समाज में बेटा-बेटियों की शादी में चांदी चढ़ाने की परंपरा है. आमतौर पर दो किलो, कहीं-कहीं तीन किलो तक चांदी चढ़ाई जाती है. बिना चांदी के शादी संभव नहीं मानी जाती, लेकिन आज चांदी का भाव ढाई लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है.

कांग्रेस ने सरकार को घेरा
उन्होंने कहा कि जब एक किलो चांदी ढाई लाख रुपये की हो गई, तो दो किलो चांदी के लिए करीब पांच लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं. आदिवासी परिवारों के पास छोटी-छोटी जमीनें हैं और इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए असंभव है. ऐसे में सवाल उठता है कि गरीब आदिवासी अपने बच्चों की शादी कैसे करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महंगाई बढ़ाकर आदिवासी समाज को लूटने का काम कर रही है और चांदी के दाम बढ़ाकर हमारे बेटा-बेटियों की शादियां रोकना चाहती है. (रिपोर्टः मनीष वाणी, आलीराजपुर)

