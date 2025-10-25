Advertisement
MP पुलिस ने किया बड़े रैकेट का पर्दाफाश, गुजरात भेजी जा रही थी 93 पेटी अवैध शराब; इतने लाख का माल जब्त

MP News: आलीराजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 93 पेटियाँ जब्त की हैं, जिनकी बाज़ारी कीमत लगभग 11 लाख रुपये है. मामले से जुड़ा मुख्य आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में है. शराब की पेटियों को गुजरात भेजने का प्लान था.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:43 PM IST
illicit liquor seized in alirajpur: आलीराजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 93 पेटियाँ जब्त की हैं. इन पेटियों की कुल कीमत 11 लाख बताई गई है. शराब को अवैध तरीके से ड्राई स्टेट गुजरात भेजने की तैयारी थी. हालाँकि, सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सारी पेटियाँ जब्त कर लीं.

क्या है पूरा मामला
मामला आलीराजपुर जिले के चाँदपुर से है, जहाँ पुलिस ने बड़े शराब तस्करों का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में मुख्य आरोपी रमेश नारलिया को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की ओर से बताया गया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर वे अलर्ट हो गए और देर रात आरोपी रमेश के ठिकाने पर दबिश दी. सूचना मिली थी कि रमेश ने अपने घर पर भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाकर रखी हुई है.

गुजरात भेजने की थी तैयारी
पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि यह 11 लाख रुपये की शराब गुजरात राज्य भेजने की तैयारी थी. यह वही राज्य है जहाँ शराब की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. शराब को अवैध तरीके से पुलिस की नजरों से बचाकर भेजने की तैयारी थी, हालाँकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके प्लान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है.

आरोपी के खिलाफ दर्ज केस
रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी के घर से कई ब्रांड की अंग्रेजी व्हिस्की पाई गई हैं. आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 178/2025, धारा 34(2), 36 आबकारी अधिनियम 1915 के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं, पुलिस अधीक्षक ने जिले में अवैध शराब की खरीद-बिक्री पर सख्त नजर रखी हुई है. ऐसा मामला पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप, आलीराजपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. आलीराजपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

