'मनसूह' है एमपी का ये सरकारी डाक बंगला! जिस भी विधायक ने लिया वो नहीं रहा दुनिया में, दहलीज लांघते ही...

Alirajpur News: दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जो रहस्यों से घिरी हुई हैं. इन्हीं में से एक मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले के जोबट में स्थित एक सरकारी डाक बंगला है, जो हाल ही में चर्चा का विषय बन गया है. इसे "मनहूस बंगला" कहा जा रहा है. लगभग 5,000 वर्ग फुट में फैला यह बंगला 1919 में बनाया गया था और जोबट के एक पॉश इलाके में स्थित है. स्थानीय लोगों और जन प्रतिनिधियों दोनों के बीच यह धारणा घर कर गई है कि जो भी इस बंगले में रहता है, उसे किसी न किसी रूप में बदकिस्मती का सामना करना ही पड़ता है.

नाम से कांपते हैं नेता और अधिकारी

जोबट में स्थित सरकारी डाक बंगला अब एक 'मनहूस' बंगले के तौर पर बदनाम हो चुका है. जोबट के सबसे पॉश इलाकों में से एक में, 5,000 वर्ग फुट के प्लॉट पर बना यह सरकारी बंगला मूल रूप से 1919 में रियासत काल के दौरान बनवाया गया था. जज और सरकारी अधिकारियों से लेकर विधायकों तक हर कोई इस बंगले को बदकिस्मती की निशानी मानता है. जिस भी विधायक ने इस बंगले में रहना शुरू किया है, वह या तो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गया है, या फिर उसकी मृत्यु हो गई है. इसके अलावा कई अधिकारियों को आधिकारिक तौर पर यह बंगला आवंटित होने के बावजूद, उन्होंने डर के मारे कभी यहां रहना शुरू नहीं किया.

बंगले से जुड़ी डरावनी कहानी

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रूप सिंह अलावा जोबट स्थित इस सरकारी डाक बंगले में आए थे. वहां रहने के कुछ ही समय बाद एक विभागीय जांच के चलते उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं. कुछ समय बाद उनकी पत्नी और बच्चे की भी अचानक मृत्यु हो गई. इसके बाद उच्च न्यायालय ने रूप सिंह अलावा की सेवाएं समाप्त करने वाले आदेश को संशोधित करते हुए, उसे वेतन वृद्धि के आदेश में बदलकर उन्हें राहत प्रदान की.

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कांग्रेस विधायक की मौत

रूप सिंह अलावा के बाद यह बंगला जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया को आवंटित किया गया, और इसका उपयोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के रूप में किया जाने लगा. लेकिन आवंटन के ठीक एक वर्ष बाद ही, COVID-19 महामारी के दौरान कलावती भूरिया का निधन हो गया.

गंभीर बीमारी से ग्रसित

कलावती भूरिया के बाद हुए उपचुनाव में सुलोचना रावत जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर BJP का दामन थाम लिया था को BJP से टिकट मिला, उन्होंने चुनाव जीता और उसके बाद इस बंगले को पार्टी कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उन्हें आवंटित कर दिया गया. आवंटन के बाद और एक पारंपरिक रीति-रिवाज वाली रस्म पूरी होने के बाद इस बंगले का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के रूप में होने लगा. MLA सुलोचना रावत ने अभी अपना तीन साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया था कि उन्हें गंभीर ब्रेन हेमरेज हो गया. तब से वे बिस्तर पर ही हैं, और उनका इलाज आज भी जारी है.

मनहूस मानते हैं नेता-अधिकारी

बात चाहे जो भी हो विधायक, सरकारी अधिकारी और न्यायपालिका के सदस्य अब इस बंगले को एक अपशगुन मानते हैं और यहां रहना पसंद नहीं करते. नतीजतन यह संपत्ति कई सालों से खाली पड़ी है. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग जिसके अधिकार क्षेत्र में यह बंगला आता है, इन धारणाओं को बेबुनियाद बताकर खारिज कर देता है. उनका कहना है कि यदि कोई अधिकारी या विधायक आवेदन करता है, तो वे बंगला आवंटित करने के लिए तैयार हैं. वे बताते हैं कि उन्होंने पहले भी इस बंगले को कई अधिकारियों और विधायकों को आवंटित किया है. लेकिन ने यहां नहीं आते.

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