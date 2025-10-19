'चालान नहीं, हेलमेट चाहिए', अलीराजपुर पुलिस ने दीपावली पर चलाया अनोखा अभियान, कर दी ये अपील

Alirajpur Police News: आलीराजपुर पुलिस ने दीपावली के मौके पर एक अनोखा अभियान चलाया जिसका नाम रखा गया, "हमें चालान नहीं, हेलमेट चाहिए". जिला पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने बताया कि हाल के वर्षों में दीपावली और त्योहारी सीजन में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने यह अभियान शुरू किया. शुरुआत में खुद पुलिस अधीक्षक सड़कों पर उतरकर लोगों से हेलमेट पहनने की अपील करते नजर आए. उनका कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

इस अभियान के तहत पुलिस ने हेलमेट बैंक के माध्यम से नागरिकों को हेलमेट वितरित करना शुरू किया. इसके लिए जन सहयोग भी लिया गया, जिससे जिले के लोगों ने खुशी-खुशी भागीदारी दिखाई. जिला मुख्यालय से इसकी शुरुआत की गई और योजना है कि यह अभियान अब जिले के हर थाने में चलाया जाएगा. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हेलमेट वितरण के साथ-साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक भी किया जाएगा.

सोशल मीडिया पर खूब तारीफ

अभियान की सोशल मीडिया पर भी खूब तारीफ हो रही है और लोग इसे सराह रहे हैं. मनीष वाणी जी ने बताया कि इस पहल से नागरिकों में हेलमेट पहनने की आदत बढ़ेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी. रघुवंश सिंह ने जनता से अपील की है कि वे हेलमेट पहनें और दूसरों को भी जागरूक करें. उनका कहना है कि सुरक्षा से बढ़कर कोई नियम या चालान नहीं है, और यही संदेश इस अभियान के माध्यम से हर नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं.

