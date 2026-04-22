MP में शादियों में शराब रोकने आदिवासी समाज की अनोखी पहल, क्या है मिशन डी-3

Alirajpur Tribal Community: विवाह समारोह में बढ़ते अंग्रेजी शराब के प्रचलन को रोकने के लिए आदिवासी समाज अनोखी पहल करने जा रहा है. जिसकी शुरुआत अलीराजपुर जिले से होने वाली है.
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Tribal Community Wedding: मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले में विवाह समारोह में आदिवासी समाज मैं बढ़ते अंग्रेजी शराब के प्रचलन को रोकने के लिए अनूठी पहल हुई है. शादी समारोह की पत्रिका में स्लोगन देकर अतिथि को बताया जा रहा है कि हमारे यहां शादी में अंग्रेजी शराब पूरी तरह से प्रतिबंध है. जिसमें यह भी कहा गया है कि शादी में आने वाले कोई भी लोग शराब पीकर न पहुंचे. क्योंकि शादियों में शराब का प्रचलन तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में अब इस पर रोक लगाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है.
अलीराजपुर में मिशन-डी-3
एक और देश दुनिया में विवाह समारोह में अंग्रेजी शराब का बढ़ता प्रचलन भारतीय शादियों की एक विशेषता बनता जा रहा है और लोग इसे मेहमाननवाजी का एक हिस्सा समझने लगे हैं. ऐसे में आदिवासी समाज की आलीराजपुर में यह पहल समाज सुधार के लिए एक सकारात्मक परिणाम के रूप में देखी जा रही है. आदिवासी समाज को विवाह के फिजूल खर्ची से रोकने के लिए सामाजिक संगठनों मिशन डी-3 चलाया है. अंग्रेजी शराब का पत्रिका के माध्यम से विरोध करना मिशन डी-3 का हिस्सा है. इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज में विवाह समारोह में होने वाली फिजूल खर्ची रोकना है. जबकि शराब पर पूरी तरह से रोक लगाना है.
आदिवासी समाज में अक्सर देखने में आ रहा है कि विवाह समारोह के दौरान बड़ी मात्रा में दहेज का लेनदेन होता है और डीजे की संख्या भी 4 से 5 होती है. लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब पिलाई जाती है. इस प्रकार के विवाह परिवार को कर्ज के बोझ में डुबोते जा रहे हैं. ऐसे में आदिवासी समाज की अनूठी पहल करते हुए मिशन डी-3 लागू किया है. आदिवासी समाज की इस अनूठी पहल से विवाह समारोह में शराब पीने के बाद जो अपराध होते थे उनमें भी काफी कमी आई है. वही आदिवासी समाज कर्ज के दलदल से उभरता हुआ नजर आ रहा है.
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