ढोल की थाप पर झूमते-गाते निकाली गई अर्थी, लोगों ने कहा- बेटा मना रहा पिता की मौत का जश्न; जानिए सच्चाई

Alirajpur News: अमूमन मृतक के अंतिम यात्रा के दौरान लोगों की आंखें गमगीन दिखाई देती हैं.हर किसी का चेहरा रुआंसा दिखाई देता है. मृतक की अर्थी को उसके परिजन, कंधों पर दु:खी मन से श्मशान घाट ले जाते हुए दिखाई देते हैं. इस दौरान लोगों के मन में उस व्यक्ति की वो हर तस्वीर, यादें और भाव मन पर भावी हो जाती हैं जो उन्होंने एक साथ बिताया हो लेकिन मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की ये तस्वीर कुछ अलग है. यहां मृतक की अंतिम यात्रा के दौरान आसपास का माहौल दुखदाई नहीं बल्कि खुशहाल नजर आ रहा था. इस दौरान लोग जमकर डांस करते दिखाई दे रहे थे मानो अर्थी नहीं बारात निकल रही हो. लेकिन आखिर ऐसा क्यों?

अर्थी के वक्त नाचते गाते लोग

मामला आलीराजपुर जिले के खट्टाली का है जहां अर्थी को श्मशान घाट ले जाते वक्त लोग जमकर नाचते गाते दिखाई दिए हैं. मृतक किशन मायडा की अर्थी को दुल्हन की डोली की तरह सजाया गया मानो अर्थी श्मशान घाट न जाकर किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होगी. ढोल की थाप पर पूरा गांव झूमता नजर आ रहा था. जिन लोगों को हकीकत नहीं पता थी वो इस दृश्य को देख हैरान नजर आ रहा थे.

बेटा मना रहा था पिता के मौत का जश्न

अंतिम यात्रा में शामिल लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि एक बेटा अपने पिता की मौत का जश्न मना रहा है. अंतिम यात्रा के दौरान वे अपने दोस्तों के साथ मस्ती में झूमते भी दिखाई दे रहा था. अर्थी को अपने कंथों पर संभाले बेटे ने अपने पिता की अर्थी निकाली. अंतिम यात्रा का यह अनोखा अंदाज जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये रही असली वजह

ग्रामीणों ने बताया कि आदिवासी समाज में अगर किसी बुजुर्ग का निधन आसानी से बिना लंबे रोग या कष्ट के होता है, तो उसे जीवन की पूर्णता माना जाता है. माना जाता है कि बुजुर्ग ने बिना कष्ट सहे ही भगवान के द्वार पहुंच गया है. ऐसे में अंतिम विदाई शोक के साथ-साथ सम्मान और कृतज्ञता के रूप में उत्सव की तरह दी जाती है. शव के साथ अनाज, कुल्हाड़ी और तांबे के बर्तन साथ में रखे गए थे जिसका भी प्राचीन महत्व है.रिपोर्ट:शैलेंद्र सिंह ठाकुर, आलीराजपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. आलीराजपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.