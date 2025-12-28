Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3056554
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'प्लीज नहीं जाइए सर...', फूल माला पहनाकर फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, भावुक पल देख नहीं रोक पाएंगे आंसू

Alirajpur Teacher Retirement News: अलीराजपुर के चिचलगुड़ा हाई स्कूल में शिक्षक जगदीश राठौर के रिटायरमेंट पर स्कूली बच्चे खूब रोए. इस दौरान हर किसी के आंखों में आंसू आ गए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 28, 2025, 05:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Alirajpur Teacher Retirement News
Alirajpur Teacher Retirement News

Alirajpur Teacher Farewell Video: अलीराजपुर जिले के चिचलगुड़ा हाई स्कूल में वह दिन किसी उत्सव से ज्यादा एक भावुक पल बन गया. सालों तक बच्चों को पढ़ाने वाले सहायक शिक्षक जगदीश राठौर के रिटायरमेंट के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान गांव के लोग, शिक्षक साथी और छात्र इस मौके पर मौजूद थे. माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह स्कूल आंसुओं से भीग जाएगा और एक ऐसा मंजर बन गया, जिसे हर देख हर कोई रोने लगा. 

कार्यक्रम के बाद जब शिक्षक साथियों ने फूल-मालाएं पहनाकर जगदीश राठौर को विदा करना शुरू किया, तभी अचानक सैकड़ों बच्चे फूट-फूटकर रोने लगे. कोई उनका हाथ पकड़ रहा था, कोई गले लगकर कह रहा था. “प्लीज मत जाइए सर...” बच्चों की आंखों से बहते आंसू और उनकी सिसकियों ने पूरे माहौल को भावुक कर दिया. यह सिर्फ एक शिक्षक की विदाई नहीं थी, बल्कि बच्चों अटूट प्रेम था. 

हर किसी के आंखों में आ गए आंसू
बच्चों को इस तरह रोते देख वहां मौजूद शिक्षक भी खुद को संभाल नहीं पाए. कई की आंखें नम हो गईं. जगदीश राठौर, जो अब तक खुद को मजबूत रखे हुए थे, वह भी भावनाओं में बह गए. उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े. उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन यह पल शब्दों से परे था. यह साबित हो गया कि एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि दिलों में बस जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इस भावुक विदाई के बाद ग्रामीणों ने शिक्षक को सम्मान के साथ घर तक छोड़ा. किसी ने कहा, आज के दौर में ऐसे शिक्षक बहुत कम बचे हैं. खुद जगदीश राठौर ने बस इतना कहा “यही हमारी असली कमाई है...”. इस विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को यह याद दिला रहा है कि जब शिक्षक सच्चे मन से पढ़ाते हैं, तो बच्चे उन्हें भगवान से कम नहीं मानते.

रिपोर्टः मनीष वानी, अलीराजपुर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

 

TAGS

Alirajpur Teacher Farewell Video

Trending news

sehore news
सड़क पर दौड़ती बाइक में बड़ा धमाका, इछावर में विस्फोट से युवक के उड़े चीथड़े
Latest satna News
बाउंड्री विवाद में महिला पर बरसे लाठी-डंडे, चीखती रही पीड़िता फिर भी नहीं रुका युवक
Katni News
मोबाइल स्टेटस पर अश्लील टिप्पणी का खौफनाक अंजाम, 2 मासूमों के सिर से उठा मां का साया
satna news
'मेरे साथ अन्याय हो रहा है...', CM के कार्यक्रम में वांटेड क्रिमिनल ने मचाया बवाल...
Raisen News
मैं मायके चली जाऊंगी तुम...! नाराज पत्नी को मनाने के लिए हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ा पति
raipur news
रायपुर रेलवे स्टेशन पर सनसनी, पैसेंजर ट्रेन के अंदर फंदे से लटकी मिली युवक की लाश
Fog
कोहरे की मार से थमी रेल की रफ्तार: पटरी पर रेंग रही कई ट्रेनें, 11 घंटे तक हुई लेट..
durg news
धीरेंद्र शास्त्री की कथा में घूमती हुई मिलीं 9 संदिग्ध महिलाएं; पुलिस ने पकड़ा
shooting occurred among children playing in Morena resulting in the death of an 8 year old boy
मुरैना में खेलते बच्चों के बीच चली गोली, 8 साल के मासूम की मौत, सदमे में परिवार
Cyber crime
RTO के नाम से आया ई-चालान, मैसेज खोलते ही कारोबारी का मोबाइल हैक, अकाउंट खाली...