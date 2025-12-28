'प्लीज नहीं जाइए सर...', फूल माला पहनाकर फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, भावुक पल देख नहीं रोक पाएंगे आंसू

Alirajpur Teacher Farewell Video: अलीराजपुर जिले के चिचलगुड़ा हाई स्कूल में वह दिन किसी उत्सव से ज्यादा एक भावुक पल बन गया. सालों तक बच्चों को पढ़ाने वाले सहायक शिक्षक जगदीश राठौर के रिटायरमेंट के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान गांव के लोग, शिक्षक साथी और छात्र इस मौके पर मौजूद थे. माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह स्कूल आंसुओं से भीग जाएगा और एक ऐसा मंजर बन गया, जिसे हर देख हर कोई रोने लगा.

कार्यक्रम के बाद जब शिक्षक साथियों ने फूल-मालाएं पहनाकर जगदीश राठौर को विदा करना शुरू किया, तभी अचानक सैकड़ों बच्चे फूट-फूटकर रोने लगे. कोई उनका हाथ पकड़ रहा था, कोई गले लगकर कह रहा था. “प्लीज मत जाइए सर...” बच्चों की आंखों से बहते आंसू और उनकी सिसकियों ने पूरे माहौल को भावुक कर दिया. यह सिर्फ एक शिक्षक की विदाई नहीं थी, बल्कि बच्चों अटूट प्रेम था.

हर किसी के आंखों में आ गए आंसू

बच्चों को इस तरह रोते देख वहां मौजूद शिक्षक भी खुद को संभाल नहीं पाए. कई की आंखें नम हो गईं. जगदीश राठौर, जो अब तक खुद को मजबूत रखे हुए थे, वह भी भावनाओं में बह गए. उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े. उन्होंने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन यह पल शब्दों से परे था. यह साबित हो गया कि एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि दिलों में बस जाता है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस भावुक विदाई के बाद ग्रामीणों ने शिक्षक को सम्मान के साथ घर तक छोड़ा. किसी ने कहा, आज के दौर में ऐसे शिक्षक बहुत कम बचे हैं. खुद जगदीश राठौर ने बस इतना कहा “यही हमारी असली कमाई है...”. इस विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को यह याद दिला रहा है कि जब शिक्षक सच्चे मन से पढ़ाते हैं, तो बच्चे उन्हें भगवान से कम नहीं मानते.

रिपोर्टः मनीष वानी, अलीराजपुर

